Küçük çocuk ihmal kurbanı oldu! Dekor amaçlı duvar minik Efe'yi hayattan kopardı

Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Anne Emel ile baba Engin Çelebi, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.Baba Engin Çelebi, "Dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

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