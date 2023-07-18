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    Küçük çocuk ihmal kurbanı oldu! Dekor amaçlı duvar minik Efe'yi hayattan kopardı

    İzmir'de dün akşam saatlerinde kır düğününde dekor amaçlı kullanılan duvar devrildi. 5 yaşındaki Deniz Efe Çelebi, altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

    N’efe’s kesen düğün!

    Korkunç olay, önceki akşam saatlerinde İzmir Torbalı'daki kır düğününde yaşandı.

    Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında yıkıldı. 5 yaşındaki Deniz Efe Çelebi ile 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz, duvarın altında kaldı. Çelebi, olay yerinde kurtarılamadı. Yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Anne Emel ile baba Engin Çelebi, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.Baba Engin Çelebi, "Dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

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    Haberler Yaşam Küçük çocuk ihmal kurbanı oldu! Dekor amaçlı duvar minik Efe'yi hayattan kopardı
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