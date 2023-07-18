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    Falyalı suikastında şok iddianame! Halil Falyalı cinayetinde istenen cezalar belli oldu

    KKTC’de Kumarhaneler Kralı Halil Falyalı’yı en yakın adamı ve kasası C.Ö'nün öldürttüğü iddia edildi. Firari kasa hakkında 72 yıl hapis istendi. İşte Falyalı suikastında şok iddianame...

    Brütüs Cemil

    KKTC'DE otel ve kumarhane işletmeciliğiyle tanınan işadamı H.F suikastına ilişkin başlatılan ikinci soruşturmada, kırmızı bültenle aranan Cemil Önal'ın kilit isim olduğu tespit edildi. Falyalı'nın kasası olan Ö'nün son 2 yılda 18 kez KKTC'den Türkiye'ye, 15 kez Türkiye'den KKTC'ye uçuş kaydının bulunduğu, cinayetten kısa bir süre sonra ülkeden ayrıldığı belirlendi. Olaydan 7 gün önce şüpheli Ömer Tunç ile aynı uçakta KKTC'ye giden Önal'ın, cinayet sanığı tutuklu M.S ile ortak otel ve uçuş kaydı, M.F.S ve M.Ç ile olayın öncesi ve sonrasında ortak baz sinyalleri tespit edildi. Önal hakkında suikastı gerçekleştiren kişilerle irtibatlı olup içeriden bilgi vererek "Kasten adam öldürme" suçundan 72 yıla kadar hapsi istendi. İddianamenin İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'deki ana dava ile birleştirilmesi talep edildi. (SEDA NUR GÜNAYDIN)

    NE OLMUŞTU?
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ilk soruşturmada; cinayete ilişkin Söylemez kardeşler hakkında "Tasarlayarak adam öldürme, örgüt kurma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezası istendi.



    KARDEŞ FALYALI'DAN İNTİKAM YEMİNİ
    Suikasta kurban giden Falyalı'nın kardeşi H.F, ağabeyinin intikamı için hareket geçti. Saldırının sorumlusu olarak gördüğü C.Ö'nün infazı için Türkiye'ye 4 tetikçi gönderdiği iddia edildi. Emniyet, bu konuda teyakkuza geçti.

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    Haberler Yaşam Falyalı suikastında şok iddianame! Halil Falyalı cinayetinde istenen cezalar belli oldu
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