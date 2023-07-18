Falyalı suikastında şok iddianame! Halil Falyalı cinayetinde istenen cezalar belli oldu

KKTC'DE otel ve kumarhane işletmeciliğiyle tanınan işadamı H.F suikastına ilişkin başlatılan ikinci soruşturmada, kırmızı bültenle aranan Cemil Önal'ın kilit isim olduğu tespit edildi. Falyalı'nın kasası olan Ö'nün son 2 yılda 18 kez KKTC'den Türkiye'ye, 15 kez Türkiye'den KKTC'ye uçuş kaydının bulunduğu, cinayetten kısa bir süre sonra ülkeden ayrıldığı belirlendi. Olaydan 7 gün önce şüpheli Ömer Tunç ile aynı uçakta KKTC'ye giden Önal'ın, cinayet sanığı tutuklu M.S ile ortak otel ve uçuş kaydı, M.F.S ve M.Ç ile olayın öncesi ve sonrasında ortak baz sinyalleri tespit edildi. Önal hakkında suikastı gerçekleştiren kişilerle irtibatlı olup içeriden bilgi vererek "Kasten adam öldürme" suçundan 72 yıla kadar hapsi istendi. İddianamenin İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'deki ana dava ile birleştirilmesi talep edildi. (SEDA NUR GÜNAYDIN)