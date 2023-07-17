Küçükçekmece D-100'de dehşet anları! Yol kesen sürücü, hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı

Aracından inen şüpheli, diğer sürücünün otomobilinin camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Otomobil içinde bulunan sürücünün hamile eşi ve akrabaları da olan biteni korku içinde izledi. Otomobile yumrular atan şüpheli bir süre sonra aracına giderek yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sürücü Orhan Bal, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.



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