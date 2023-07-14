Avukat Zeliha Ay'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme: İntihar etmeden önce çektiği videoda...

AYAK UCUNDA BEYLİK TABANCA VARMIŞ

İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ay'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evin balkon kapısının girişinde yerde yatan Ay'ın, ayak ucunda ise astsubay C.Y.'ye ait beylik tabanca bulundu. Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.