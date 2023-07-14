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    • Yaşam
    • 14.07.2023 12:46
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    • 14.07.2023 12:46
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    Avukat Zeliha Ay'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme: İntihar etmeden önce çektiği videoda...

    İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri avukat Zeliha Ay'ı evinde silahla vurulmuş halde buldu. Genç avukatın otopsisinde, sağ şakağına dayadığı tabancayla intihar ettiği belirlendi. Ay'ın intihar etmeden önce video çekip, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını söylediği de ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Avukat Zeliha, intihar etmeden önce video çekmiş

    Olay, 12 Temmuz'da, Karşıyaka ilçesi 6660'ıncı Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan astsubay C.Y., 7 yıldır arkadaşı olan İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde, başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi.

    AYAK UCUNDA BEYLİK TABANCA VARMIŞ
    İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ay'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evin balkon kapısının girişinde yerde yatan Ay'ın, ayak ucunda ise astsubay C.Y.'ye ait beylik tabanca bulundu. Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        EVDEKİ MİSAFİR SİLAH SESİNE UYANMIŞ
        Ay'ın evinde misafir olduğunu belirten C.Y.'nin ifadesinde, silah sesiyle uyandığını, yatak odasından çıkınca Zeliha Ay'ı kanlar içinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. C.Y., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE SON VİDEO...
        Ay'ın otopsisi sonucunda sağ şakağından tabancayla bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Avukat Zeliha Ay, dün, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde toprağa verildi. Ay'ın intihar etmeden önce başına tabanca dayayıp cep telefonuyla video çektiği, görüntüde de ölümünden kimseyi sorumlu tutmadığını söylediği öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Avukat Zeliha Ay'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme: İntihar etmeden önce çektiği videoda...
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