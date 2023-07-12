Antalya’da kiracı gence 'ucuz kira' dayağı! Tekme tokat vurup, burnunu kırdılar

Olay, 4 Temmuz günü Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre; apartmanda 3 yıldır oturan Erkan Koca (26), olay günü işe gitmek üzere hazırlanırken bu sırada adrese ev sahibi M.D. ve çocukları A.D. ile T.D. geldi.
"NE ZAMAN ÇIKACAKSIN" TARTIŞMASI
İddiaya göre; ev sahibi ile Koca arasında evden "Ne zaman çıkacaksın" tartışması başladı. Tartışma ardından kavgaya dönüştü. Erkan Koca, yaşanan kavgada şahısların kendisini saçından tutarak yumruklarla darp ettiğini söyledi. Koca olayın ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan kontrollerinde ise burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.