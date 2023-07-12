Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.07.2023 11:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2023 11:00
    ABONE OL

    Antalya’da kiracı gence 'ucuz kira' dayağı! Tekme tokat vurup, burnunu kırdılar

    Antalya'da 26 yaşındaki Erkan Koca, 3 yıldır oturduğu evden çıkmadığı için ev sahibi ve çocukları tarafından darp edildiğini iddia etti. 'Ne zaman çıkacaksın' tartışmasında burnu kırılan kiracı Erkan Koca, “Bin 250 TL kira veriyordum. Daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatı parçaladılar. Zorla çıkartmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar. Ben korkuyla yaşıyorum” diyerek yaşadıklarını anlattı.

    takvim.com.tr
    Kiracı gence ucuz kira dayağı

    Olay, 4 Temmuz günü Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre; apartmanda 3 yıldır oturan Erkan Koca (26), olay günü işe gitmek üzere hazırlanırken bu sırada adrese ev sahibi M.D. ve çocukları A.D. ile T.D. geldi.

    "NE ZAMAN ÇIKACAKSIN" TARTIŞMASI
    İddiaya göre; ev sahibi ile Koca arasında evden "Ne zaman çıkacaksın" tartışması başladı. Tartışma ardından kavgaya dönüştü. Erkan Koca, yaşanan kavgada şahısların kendisini saçından tutarak yumruklarla darp ettiğini söyledi. Koca olayın ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan kontrollerinde ise burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.

        "ZORLA ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR, TEKME TOKAT VURUP SAÇLARIMDAN GERİ ASILDILAR"
        Olay anını anlatan Koca, "3 yıldır kirada oturuyorum. Bin 250 TL kira veriyordum. Daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatı parçaladılar. Olay günü ben işe gitmek için hazırlık yapıyordum, ansızın eve geldiler. Açık olan kapımı kapatamadım, ev sahibim ve iki oğlu geldi. Sonra darp ederek bu hale getirdiler.

        Zorla çıkartmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Ben şikâyetçi oldum. Bu şahıslar dışarıda gezmeye devam ediyorlar. Ben korkuyla yaşıyorum" dedi.

        "ARAÇTAN ÇUVAL GETİREREK EŞYALARIMI İÇERİSİNE DOLDURDULAR"
        Evin içerisinde kendisine zorla imza attırıldığını ileri süren Koca, "Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar. Bunun geçerliliği yok diye biliyorum. Ben evde kalamıyorum. Olay günü zorla dışarı attılar. Araçtan çuval getirerek eşyalarımı içerisine doldurdular. Maddi ve manevi olarak zarar gördüm.

            Burnumda şu an kırık var. Sağ kolumda hasar var. Tekrardan ameliyat olma durumum var. Ben onların dışarıda rahat gezmesini istemiyorum. 10 bin TL kira versem benim oturmama izin verirlerdi. Geçen yıldan bu yana tehdit ediliyordum" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Vakıf Katılım
            Haberler Yaşam Antalya’da kiracı gence 'ucuz kira' dayağı! Tekme tokat vurup, burnunu kırdılar
                loading
                SON DAKİKA