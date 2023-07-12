Antalya’da kiracı gence 'ucuz kira' dayağı! Tekme tokat vurup, burnunu kırdılar

"ZORLA ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR, TEKME TOKAT VURUP SAÇLARIMDAN GERİ ASILDILAR"

Olay anını anlatan Koca, "3 yıldır kirada oturuyorum. Bin 250 TL kira veriyordum. Daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatı parçaladılar. Olay günü ben işe gitmek için hazırlık yapıyordum, ansızın eve geldiler. Açık olan kapımı kapatamadım, ev sahibim ve iki oğlu geldi. Sonra darp ederek bu hale getirdiler.