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    Kaleci Kenan Gürsen Saat kelle paçadan sonra bu kez beyti karşılığında transfer oldu!

    Kaleci Kenan Gürsen Saat, geçen sezon kelle paça karşılığında Karabağlar Spor’la anlaştı. Takımı şampiyon olunca sınırsız beyti karşılığında yeni sözleşmeye imza attı...

    ’Bey’ti

    Türkiye böyle transfer görmedi. 23 yaşındaki kaleci Kenan Gürsen Saat, geçen yıl İzmir'de Karabağlar Spor Kulübü'nün radarına girdi. Sınırsız kelle paça çorba karşılığında takıma evet dedi. Buna göre Saat, bir sezon boyunca sınırsız kelle paça çorba içti. Saat, takımın şampiyon olması halinde sınırsız beyti karşılığında anlaşma sağlayacağını belirtti.

    Takım, İzmir Karabağlar bölgesi Birinci Amatör Küme 9. Grubu'nda şampiyon olunca genç kalecinin isteği yerine geldi. Kulüple oynamaya devam eden Saat, bu kez sınırsız beyti yeme karşılığında takıma ikinci kez evet dedi. Diğer kaleci Onur Keser de takım arkadaşının anlaşmasını cazip bularak tandır karşılığında imza attığını söyledi.

    Sezonun başından beri takımlarını şampiyon yapmak için ellerinden geleni her şeyi yaptıklarını söyleyen Saat, şöyle devam etti: İstediğim gün, istediğim saatte beyti yiyeceğim. Başkanım izin verirse beytiden önce kelle paça da içerim. Bundan sonraki anlaşmalarımız ise sürpriz olsun.

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    Haberler Yaşam Kaleci Kenan Gürsen Saat kelle paçadan sonra bu kez beyti karşılığında transfer oldu!
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