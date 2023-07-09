Eski eşinin evine merdivenle gizlice girmeye çalıştı!

"NE İŞİN VAR BURADA"

İbrahim Yıldız'ın yardım istemesi sonucu merdiveni tutan Erdem Sağlam, "Adam geldi 3 tane merdiveni birbirine bağlamış. Arabanın üstüne düşüyordu merdiven, bir türlü duvara dayayamıyordu, bizde 'Yardım edelim' dedik. Bir baktım yukarı çıkıyor, ablada yukardan bağırdı. Adamı indirdim aşağı. Adam elektrik işi yapıyor sandım. Kadın, 'Ne işin var burada' diye bağırdı" dedi.