Milli sporcuların tayt davası! "Açık renk tayt giyip..." yorumuna dava açtı: Antrenörün savunması ise hayrete düşürdü

"YAPTIĞI CİNSEL TACİZ"

Videonun altına yaptığı yorumla da yetinmeyen Ersin Kuruel, başarılı sporcuya özel olarak mesaj da attı… "Sen her şeyden önce bir anne, Milli sporcu ve bu toplumum kadınısın. Egzersiz yapıyorsun ve ... belli oluyor. Şimdi ben mi ayıp ediyorum? Sana yazıklar olsun diyorum ve seni ayıplıyorum. Sen zaten utanacak bir şey bulamadıysan mesele zaten tükenmiş" yazdı.