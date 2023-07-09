Milli sporcuların tayt davası! "Açık renk tayt giyip..." yorumuna dava açtı: Antrenörün savunması ise hayrete düşürdü

Türkiye'nin konuştuğu olay, geçtiğimiz yıl kasım ayında yaşandı.
Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan vücut geliştirme branşında Milli sporcu Emine Burcu Aktaş Instagram hesabı üzerinden spor yaptığı anların videosunu paylaştı.
"AÇIK RENK TAYT GİYİP ÖNE DOĞRU..."
Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Teknik Kurulu üyesi aynı zamanda Milli takımlarda antrenörlük görevi yürüten Ersin Kuruel, bu paylaşıma yorum yaptı. Antrenör Ersin Kuruel, "Sporumuzu ne utanmaz iffetsiz hale soktunuz be arkadaş. Açık renk tayt giyip öne doğru ... yapmak nedir? Ananız babanız aileniz yok mu? Sizin hiç mi utanmanız arlanmanız yok? Hiç mi iffet duygunuz yok be arkadaş? Bu şimdi spor mu? Allah sizi ıslah etsin. Görüşünüz, inancınız ideolojiniz ne olursa olsun, bu topluma büyük bir saygısızlıktır" sözleriyle milli sporcuya hakaretler yağdırdı.