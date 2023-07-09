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    • Yaşam
    • 09.07.2023 10:58
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    • 09.07.2023 10:58
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    Milli sporcuların tayt davası! "Açık renk tayt giyip..." yorumuna dava açtı: Antrenörün savunması ise hayrete düşürdü

    Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan Milli sporcu Emine Burcu Aktaş, sosyal medyadan spor yaptığı anları yayınladı. O videoya Milli takımlar antrenörü Ersin Kuruel hakaret dolu bir yorum yaptı. Kuruel'in "Açık renk tayt giymişsin. Utanmanız arlanmanız yok mu? Açık renk tayt giyip öne doğru ... yapmak nedir? " sözleri üzerine Emine Burcu Aktaş soluğu savcılıkta aldı. Hakkında 2 yıl hapis istemi ile dava açılan antrenörün savunması ise hayrete düşürdü…

    takvim.com.tr
    Milli sporcuların tayt davası! Açık renk tayt giyip...

    Türkiye'nin konuştuğu olay, geçtiğimiz yıl kasım ayında yaşandı.

    Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan vücut geliştirme branşında Milli sporcu Emine Burcu Aktaş Instagram hesabı üzerinden spor yaptığı anların videosunu paylaştı.

    "AÇIK RENK TAYT GİYİP ÖNE DOĞRU..."
    Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Teknik Kurulu üyesi aynı zamanda Milli takımlarda antrenörlük görevi yürüten Ersin Kuruel, bu paylaşıma yorum yaptı. Antrenör Ersin Kuruel, "Sporumuzu ne utanmaz iffetsiz hale soktunuz be arkadaş. Açık renk tayt giyip öne doğru ... yapmak nedir? Ananız babanız aileniz yok mu? Sizin hiç mi utanmanız arlanmanız yok? Hiç mi iffet duygunuz yok be arkadaş? Bu şimdi spor mu? Allah sizi ıslah etsin. Görüşünüz, inancınız ideolojiniz ne olursa olsun, bu topluma büyük bir saygısızlıktır" sözleriyle milli sporcuya hakaretler yağdırdı.

        "YAPTIĞI CİNSEL TACİZ"
        Videonun altına yaptığı yorumla da yetinmeyen Ersin Kuruel, başarılı sporcuya özel olarak mesaj da attı… "Sen her şeyden önce bir anne, Milli sporcu ve bu toplumum kadınısın. Egzersiz yapıyorsun ve ... belli oluyor. Şimdi ben mi ayıp ediyorum? Sana yazıklar olsun diyorum ve seni ayıplıyorum. Sen zaten utanacak bir şey bulamadıysan mesele zaten tükenmiş" yazdı.

        Yorumun ve mesajın görsellerini alan genç sporcu, avukatı aracılığıyla soluğu savcılıkta aldı. "Sözleri cinsel taciz, huzur ve sükunu bozma ile hakaret içeriyor" diyerek Ersin Kuruel'e dava açtı.

        SKANDAL SAVUNMA!
        Aktaş'ı Milli takım yarışmacılarından tanıdığını söyleyen Ersin Kuruel ise skandal bir savunmaya imza attı. "Sosyal medyada keşfet bölümünde paylaşmış olduğu bir video sayfama düştü. Videoda bir sporcuya yakışmayacak içerikler mevcuttu ve aşırı erotik bir video paylaşmıştı. Ben de paylaşıma kızdım ve yorum yaptım" ifadesini kullandı.

            Sabah'ın haberine göre; hakaret kastı olmadığını, eleştiri maksadıyla hareket ettiğini belirterek özrü kabahatinden büyük bir savunma yaptı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırladı. Kuruel'in "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

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            Haberler Yaşam Milli sporcuların tayt davası! "Açık renk tayt giyip..." yorumuna dava açtı: Antrenörün savunması ise hayrete düşürdü
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