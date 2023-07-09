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    • Yaşam
    • 09.07.2023 09:10
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    • 09.07.2023 09:40
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    Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | Yurdun büyük bölümü için yağış geliyor! İşte 9 Temmuz Pazar hava durumu tahmini...

    Sıcaklıkların etkisini arttırdığı bugünlerde Meteoroloji'den dikkat çeken bir hava durumu uyarısı geldi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 16 il için sarı, 15 il içinse turuncu kodlu alarm verildi. Yapılan açıklamada sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.İşte 9 Temmuz son dakika hava durumu tahmini...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji açıkladı! O illere kuvvetli yağış geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Temmuz Pazar günü için yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz 'in kıyı illerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Karadeniz Bölgesi ile Kocaeli, Bilecik, Yozgat, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 16 il için sarı, 15 il içinse turuncu kodlu uyarıda bulundu.İşte uyarı yapılan o iller: Amasya, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul,

        Kars, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Tabzon, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük, Düzce.

        İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA

        Parçalı bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmim ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

            KOCAELİ °C, 24°C

            Parçalı bulutlu, doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

            TEKİRDAĞ °C, 29°C

            Parçalı ve az bulutlu

            EGE
            Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 23°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

            DENİZLİ °C, 30°C

            Parçalı ve az bulutlu

            İZMİR °C, 32°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MUĞLA °C, 31°C

            Parçalı ve az bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

                ADANA °C, 33°C

                Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

                ANTALYA °C, 38°C

                Parçalı ve az bulutlu

                ISPARTA °C, 28°C

                Parçalı bulutlu

                MERSİN °C, 31°C

                Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 25°C

                Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 20°C

                Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

                KAYSERİ °C, 27°C

                Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

                KONYA °C, 26°C

                Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

                    BATI KARADENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimleri ile Bolu ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

                    BOLU °C, 21°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                    KASTAMONU °C, 23°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli, öğle saatlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                    SİNOP °C, 28°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

                    ZONGULDAK °C, 24°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                    RİZE °C, 27°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli, kıyı kesimlerde zaman zaman aşırı olması bekleniyor.

                    SAMSUN °C, 25°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                    TOKAT °C, 25°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                    TRABZON °C, 27°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                        DOĞU ANADOLU
                        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

                        AĞRI °C, 28°C

                        Parçalı bulutlu

                        ERZURUM °C, 20°C

                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetli

                        MALATYA °C, 32°C

                        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

                        VAN °C, 28°C

                        Parçalı bulutlu

                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                        DİYARBAKIR °C, 38°C

                        Parçalı ve az bulutlu

                        GAZİANTEP °C, 33°C

                        Parçalı ve az bulutlu

                        MARDİN °C, 33°C

                        Parçalı ve az bulutlu

                        ŞANLIURFA °C, 38°C

                        Parçalı ve az bulutlu

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