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    • Yaşam
    • 09.07.2023 06:21
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    • 09.07.2023 06:21
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    Servis minibüsü iş yerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, servis aracının kontrolden çıkarak mağaza ve restorana girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Araçtakilerin eğlenceden döndükleri ve yemek yemeye giderken kazaya karıştıkları öğrenildi.

    AJANSLAR
    Minibüs iş yerine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

    Bursa'da servis minibüsü mobilya dükkanının vitrinine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

    RESTORANA GİRDİ
    Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde Duaçınarı Mahallesi'nde eğlenceden dönen ve yemek yemeye giden Ersel Tuğral idaresindeki 16 LBU 23 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak mobilya dükkanının vitrinine çarpıp ardından restorana girdi.

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ ÖLDÜ
    Sürücü Ersel Tuğral olay yerinde hayatını kaybederken servis minibüsünde bulunan Cengizhan B., Ercan Ö., Gökhan D. ve Kadir Ç. yaralandı. Yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sürücü Ersel Tuğrul'un cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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