Bursa'da kan donduran cinayet! Aynı araçtaki arkadaşı tarafından canice katledildi

Korkunç cinayet Bursa'da işlendi..Ankara yolunda yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobille seyreden Mustafa Ekşi ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE KOLUNDAN ARDINDAN BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından önce kolundan ardında da boğazından bıçaklanan Mustafa Ekşi can havliyle otomobili durdurdu. Yaralı halde kendini araçtan dışarıya atan Ekşi, binlerce kişinin alışveriş yaptığı kent meydanı yakınlarında çevredekilerden yardım istedi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşlar, ellerine geçirdikleri havlularla Ekşi'nin kanamasını dindirmeye çalıştı diğer yandan da durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mustafa Ekşi'yi hastaneye kaldırdı.