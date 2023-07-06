Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.07.2023 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2023 10:03
    ABONE OL

    Bursa'da kan donduran cinayet! Aynı araçtaki arkadaşı tarafından canice katledildi

    Bursa'da lüks otomobilin içinde kan donduran bir cinayet işlendi. Ankara yolunda yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobille seyreden Mustafa Ekşi ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından önce kolundan ardında da boğazından bıçaklanan Mustafa Ekşi, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Korkunç cinayet! Arkadaşının boğazını bıçaklayarak katletti

    Korkunç cinayet Bursa'da işlendi..Ankara yolunda yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobille seyreden Mustafa Ekşi ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    ÖNCE KOLUNDAN ARDINDAN BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI
    Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından önce kolundan ardında da boğazından bıçaklanan Mustafa Ekşi can havliyle otomobili durdurdu. Yaralı halde kendini araçtan dışarıya atan Ekşi, binlerce kişinin alışveriş yaptığı kent meydanı yakınlarında çevredekilerden yardım istedi.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
    Vatandaşlar, ellerine geçirdikleri havlularla Ekşi'nin kanamasını dindirmeye çalıştı diğer yandan da durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mustafa Ekşi'yi hastaneye kaldırdı.

        Ekşi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        POLİS ZANLININ PEŞİNE DÜŞTÜ
        Yaşanan korkunç cinayetin ardından bölgeyi ablukaya alan Bursa polisi, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu.

        Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Memura büyük zam
        Haberler Yaşam Bursa'da kan donduran cinayet! Aynı araçtaki arkadaşı tarafından canice katledildi
            loading
            SON DAKİKA