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    • Yaşam
    • 05.07.2023 17:19
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    • 05.07.2023 17:19
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    Cipten zehir çıktı! 4 kişi tutuklandı

    Kütahya'da durdurulan cipte yapılan aramada, sürücü koltuğunun altında 123 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

    Cipten zehir çıktı!

    Kütahya'da durdurulan cipte, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, sürücü koltuğunun altında bulunan uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezi girişinde, şüphe üzerine durdurduğu cipte, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 123 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Araçta gözaltına alınan şüpheliler M.Ö., I.A., Ü.A. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

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