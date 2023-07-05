Cipten zehir çıktı! 4 kişi tutuklandı

Kütahya'da durdurulan cipte, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, sürücü koltuğunun altında bulunan uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezi girişinde, şüphe üzerine durdurduğu cipte, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 123 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçta gözaltına alınan şüpheliler M.Ö., I.A., Ü.A. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.