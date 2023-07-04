Ümraniye'de viyadüğün altında ceset bulundu. Yapılan incelemede 40 yaşındaki Kemal Aydın'a ait olduğu belirlenen cesedin başından darbe aldığı ve kolunda kırık olduğu tespit edildi.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Yenişehir Mahallesi 3004 Caddesi Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü altında sabah saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.