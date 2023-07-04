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    • Yaşam
    • 04.07.2023 14:50
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    • 04.07.2023 14:50
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    Ümraniye’de viyadüğün altında ceset bulundu

    Ümraniye’de hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin 40 yaşındaki Kemal Aydın'a ait olduğu belirlendi. Aydın'ın başına darbe aldığı ve kolunun kırık olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    AJANSLAR
    Viyadüğün altında ceset bulundu

    Ümraniye'de viyadüğün altında ceset bulundu. Yapılan incelemede 40 yaşındaki Kemal Aydın'a ait olduğu belirlenen cesedin başından darbe aldığı ve kolunda kırık olduğu tespit edildi.

    HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
    Yenişehir Mahallesi 3004 Caddesi Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü altında sabah saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    BAŞINDAN DARBE ALMIŞ
    Yapılan incelemede cesedin Kemal Aydın'a (40) ait olduğu tespit edildi.

    Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı. İncelemede cesedin başından darbe aldığı, kolunda kırık olduğu belirlendi.

        Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze itfaiyenin vinç aracıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        "HAREKETSİZ YATAN BİRİNİ GÖRDÜM"
        Görgü tanığı Ertuğrul Geçit, "Sabah işe gidiyordum. Yoldan geçerken derede hareketsiz yatan birisini gördüm. Polis ve sağlık ekiplerini aradım. Tanımıyorum kendisini" diye konuştu.

        Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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