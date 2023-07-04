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    Karaciğer hastası küçük Miraç, kazada yaşamını yitiren Ramazan'ın ciğeriyle hayata tutundu!

    Miraç, 3 yaşındaydı. Karaciğer hastasıydı. Trafik kazasında hayatını kaybeden küçük çocuğun organıyla hayata bağlandı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Canım ciğerim

    Bursa'da yaşayan Ertuğrul Miraç Kitmur'un (3) vücudunda sarı noktalar çıkmaya başladı. Karaciğer yetmezliği olduğu saptandı. İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldı. İyileşmesi ise organ nakline bağlıydı. Miraç için geri sayım başlarken Bursa'da çok acı bir olay yaşandı. Trafik kazası geçiren 8 yaşındaki Ramazan Müslim Düzcan, kurtarılamadı. Ailesi organlarını bağışladı. Karaciğerinin Miraç'a nakledilmesi kararlaştırıldı. Ve Miraç, Ramazan'ın ciğeriyle hayata bağlandı. Sağlığı hızla iyiye giden Miraç'ın yürümeye başlaması ailesine çifte bayram yaşattı.
    NAZİF KARAMAN

    İYİLİK MELEĞİ EBRU'YA VEDA
    Antalya'da Hatice Ebru Kaplan'ın en büyük hayali bir motosikletti. Ve bayramdan önce motosikletini alıp sürüşe geçti. Ancak kamyona arkadan çarpıp can verdi. Ondan geriye kalan iyilikleriydi. Çünkü Ebru, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin mamasını, suyunu hiç eksik etmedi. Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına düzenli olarak yardım etti. Ailesi "Kızımız bir melekti" dedi.
    ERDOĞAN ÖZTÜRK



    DAV'AŞI' BAŞLIYOR
    BİONTECH firmasının sahipleri Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci, Coronavirüs'e karşı aşı yaptı. Şimdilerde ise hukuk süreci başladı. Almanya'da iki hukuk bürosu, müvekkillerinin Coronavirüs aşısı nedeniyle uzun süreli sağlık sorunları yaşadığını iddia ederek BioNTech'e birçok tazminat davası açtı. Duruşmaların bugün başlayacağı açıklandı. Bu arada 1 kişi aşı yüzünden sol gözünde görme kaybı olduğu iddiasıyla 150 bin euro istiyor...



    İNANILIR GİBİ DEĞİL
    Hakkari'de besiciler aylık 20 bin TL maaşla çoban aradı. Hatta yemek ve konaklama masraflarını da karşıladı. Her yere haber yolladı. Ancak buna rağmen çoban bulamadı. Hal böyle olunca çare sınır ötesinden arandı. İranlı Ali Ahmedi (37) Boybeyi Köyü'nde çoban olarak işe alındı. Ahmedi, "Hiçbir masrafım yok. Para olduğu gibi cebimde kalıyor" açıklamasını yaptı.



        ÇOCUKLARI KORUYO'RUS'
        Rusya Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Ukrayna'daki çatışma bölgelerinden gelen 700 bin çocuğa sahip çıktıklarını anlattı. "Son yıllarda Ukrayna'daki çatışma bölgelerinden kaçan çocuklar ülkemize sığındı. Birçoğu aileleriyle, yetimhanedeki çocuklar da öğretmenleriyle birlikte. Rusya bazı Avrupa ülkelerinin aksine çocuklara özenli ve sıcak davranıyor" ifadesini kullandı.



        DEĞİŞİM HAREKETİ!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. Ancak bir sonuç alamadı. Dün Anıtpark'ta Atatürk anıtı önünde yaptığı konuşmada, "Atam senin kurduğun Halk Partisi, başarısız insanlar tarafından yönetiliyor. Bu hareketi, partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için gerçekleştiriyorum" ifadesini kullandı. Ardından 10 günlük yürüyüş için yola çıktı. Özcan'ı eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Belediye başkanları öncellikle kendi illerin sorunları çözmeli... İddiaları akıl işi değildir. Ateş olsa cirmi kadar yer yakar!" açıklamasını yaptı.



        HAYDİ ÇOCUKLAR KAZIYA
        Kütahya'nın Tavşanlı İlçesindeki 8 bin yıllık Höyük kazılarının Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan çocukların ilgisini çekmek için "Haydi çocuklar dinozor fosili toplamaya gelin" diyerek çağrıda bulunarak çocukları kazı alanına davet etti.

        Erkan Fidan 'dinozor' ifadesini kullanarak amaçlarının çocukların dikkatini çekmek olduğunu belirterek,"8 bin yıllık eşsiz kültür mirasımızdan gün ışığına çıkarılan tarihi objeleri çocuklarımıza sevdirmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla çağrıda bulunduk. Neşe içinde tarihi mirasımız hakkında bilgiler edindiler. Tavşanlı Höyük'ün 50 hektar boyutuyla bugüne kadar bilinmeyen bir krallığın başkenti olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde Orta Anadolu'da Hatti, Batı Anadolu'da ise Luvi olarak tanımlanan halkların yaşadığı biliniyor" dedi.



            ESTETİK KRALİÇESİ
            Moskova'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Miss Moscow güzellik yarışmasında tacın sahibi, 25 yaşındaki Angelina Brejenskaya oldu. Ancak belki de ilk kez yarışma sonucu bu kadar büyük tartışmalara yol açtı. İddialara göre Brejenskaya, 19 kez estetik operasyon geçirdi. Bu da yetmezmiş gibi, bazı Rus gazeteciler aldıkları para karşılığında Brejenskaya'yı favori gösterdi. Bir de jüriden bazı isimler ayarlanınca, Rusya tarihinin güzel olmayan bir yarışmacısı tacı takmayı başardı. 1.71 santimetre boyundaki tescilli güzel, Rusya Ulusal Ekonomi Akademisi Ekonomi Fakültesi mezunu.



            234 MİLYON DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 234 milyon devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 438 bin 429'ar, 4 bilenler 2 bin 435'er, 3 bilenler 207'şer, 2 bilenler 21'er lira alacak.



            581 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 BİLEN çıkmayınca 581 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 328'er, 8 bilenler 570'er, 7 bilenler 108'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira ikramiye alacak.

            GİZEM DOLU GEZİ
            İstanbul'dan bayram tatili için Isparta Eğirdir'e gelen emekli Halis Şimşek (63), önceki gün arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıktı. Ancak bir süre sonra kayıplara karıştı. 50 kişilik arama ekibi, Şimşek'i bulmak için seferberlik başlattı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama köpeği 'Leo' ve iz takip köpeği 'Baston'da katıldı. Ancak sonuç çıkmadı.

            DAMDAKİ KEMANCIYI KAYBETTİK
            Ünlü keman sanatçısı Ahmet Suphi Gavremoğlu, Aydın Kuşadası'nda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Damdaki kemancı olarak ünlenen kemanistin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Gavremoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan kemancının cenazesi memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak.

            YİNE AYNI BAHANE
            İstanbul Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Güler Gökgöz, Kurban Bayramı'nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi Tuncay Erol kapıyı çaldı. Gökgöz, Erol'un ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. Tuncay Erol, eve girdikten kısa bir süre sonra Güler Gökgöz ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle Erol, yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde kadına ateş ederek evden kaçtı. Güler Gökgöz, olay yerinde hayatını kaybetti. Caniyi arayan polis ekipleri, aynı gün Tuncay Erol'u Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Öldürülen kadının annesi Tenzile Gökgöz, "Eski eşini aramış 'Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum' demiş" ifadesini kullandı.

            RE'ZİL'LİK!
            İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu N.T.C, arkadaşının evinde telefonunu unuttuğunu fark etti. Telefonu almak için binaya geldi. Yanlış zile basınca hayatının şokunu geçirdi. Evden çıkan iki kişi, cüzdanını gasp etmek için gencin üstüne atladı. N.T.C. direnince de önce bıçaklandı ardından da silahla bacağından yaralandı. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Gencin arkadaşı da olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

            KIRMIZI IŞIK VURGUNU
            İstanbul Kadıköy'de bir iş yerinde mutemet olarak çalışan Yıldıray N, bankadan çektiği şirkete ait parayla iş yerine geri döndüğü sırada yolda kırmızı ışığa takıldı. Sağ tarafından motosikletle gelen hırsızların gasbına uğradı. 2 hırsızdan Erdal G, motosikletten inip otomobilin sağ ön yolcu camını kırdı. Koltukta bulunan 800 bin lira değerindeki 34 bin 400 TL ve 28 bin 560 dolar olan çantayı alıp kaçtı. 5 sabıkası bulunan Erdal G, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
            Yunus Emre KAVAK

            ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA ÖLDÜRDÜ
            Manisa Yunusemre'de de bipolar bozukluğu bulunan O.U. (27), evde aralarında sorun olan annesi Beyaz U. ile (52) tartıştı. Onu tabancayla başından vurarak hayattan kopardı. Olayın ardından ölümle tehdit ettiği kız arkadaşının İzmir'deki evinin önünde yakalandı. U.'nun annesini öldürmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Seni rüyamda görsem, o gün mutlu kalkarım, sen sevdikçe ben hep varım' yazılı duvarın önünde çekilmiş fotoğrafını, Yıldız Tilbe'nin 'Gülüm' şarkısıyla paylaştığı ortaya çıktı.

            ÇEŞME'DE SON'DÜRÜM'
            Tatil beldeleri dolup taştı. Uyanıkların gözü parladı! Fiyatlar 4-5 katına çıktı. Bunun en net örneği de sosyetenin akın ettiği Çeşme'de yaşandı.
            Bölgedeki lüks oteller, bir dürümü 500 TL yaptı. Yarım litrelik suya bile 70 TL aldı. Vatandaş, isyan bayrağı açtı: Tatile değil soyulmaya gelmişiz.

            SEV'KİL'Lİ
            Mersin'de Esra Asena Temir, erkek arkadaşı M.B. tarafından darp edildi. Beyin kanaması geçirdi. Komaya girdi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan cani, enselendi.

            BABAYA TACİZ KURŞUNU
            Samsun Alaçam'daki Gökçeboğaz Mahallesi'nde yaşayan D.A. (24), boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Y.A. (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştı. Olayın büyümesi ile oğul, elindeki tüfekle önce babaannesi Safinaz Doğan'ı (68) başına vurup yaraladı. Ardından babasına kurşun yağdırdı.

            Kanlar içinde kalan Yaşar A., kurtarılamadı. Cani evlat, daha sonra evi ateşe verdi. Yoldan geçen bir otomobili gasbederek kaçtı. Safinaz Doğan, hastaneye kaldırıldı. D.A. ise sıkı takibin ardından yakalandı. Öldürülen Yaşar A.'nın daha önce de kendi kızına yönelik 'cinsel taciz' suçundan hüküm giydiği, bir süre önce cezaevinden çıktığı anlaşıldı.

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            Haberler Yaşam Karaciğer hastası küçük Miraç, kazada yaşamını yitiren Ramazan'ın ciğeriyle hayata tutundu!
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