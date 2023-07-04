Karaciğer hastası küçük Miraç, kazada yaşamını yitiren Ramazan'ın ciğeriyle hayata tutundu!





581 BİN LİRA DEVRETTİ

10 BİLEN çıkmayınca 581 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 328'er, 8 bilenler 570'er, 7 bilenler 108'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira ikramiye alacak.



GİZEM DOLU GEZİ

İstanbul'dan bayram tatili için Isparta Eğirdir'e gelen emekli Halis Şimşek (63), önceki gün arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıktı. Ancak bir süre sonra kayıplara karıştı. 50 kişilik arama ekibi, Şimşek'i bulmak için seferberlik başlattı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama köpeği 'Leo' ve iz takip köpeği 'Baston'da katıldı. Ancak sonuç çıkmadı.

DAMDAKİ KEMANCIYI KAYBETTİK

Ünlü keman sanatçısı Ahmet Suphi Gavremoğlu, Aydın Kuşadası'nda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Damdaki kemancı olarak ünlenen kemanistin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Gavremoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan kemancının cenazesi memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak.



YİNE AYNI BAHANE

İstanbul Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Güler Gökgöz, Kurban Bayramı'nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi Tuncay Erol kapıyı çaldı. Gökgöz, Erol'un ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. Tuncay Erol, eve girdikten kısa bir süre sonra Güler Gökgöz ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle Erol, yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde kadına ateş ederek evden kaçtı. Güler Gökgöz, olay yerinde hayatını kaybetti. Caniyi arayan polis ekipleri, aynı gün Tuncay Erol'u Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Öldürülen kadının annesi Tenzile Gökgöz, "Eski eşini aramış 'Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum' demiş" ifadesini kullandı.



RE'ZİL'LİK!

İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu N.T.C, arkadaşının evinde telefonunu unuttuğunu fark etti. Telefonu almak için binaya geldi. Yanlış zile basınca hayatının şokunu geçirdi. Evden çıkan iki kişi, cüzdanını gasp etmek için gencin üstüne atladı. N.T.C. direnince de önce bıçaklandı ardından da silahla bacağından yaralandı. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Gencin arkadaşı da olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.



KIRMIZI IŞIK VURGUNU

İstanbul Kadıköy'de bir iş yerinde mutemet olarak çalışan Yıldıray N, bankadan çektiği şirkete ait parayla iş yerine geri döndüğü sırada yolda kırmızı ışığa takıldı. Sağ tarafından motosikletle gelen hırsızların gasbına uğradı. 2 hırsızdan Erdal G, motosikletten inip otomobilin sağ ön yolcu camını kırdı. Koltukta bulunan 800 bin lira değerindeki 34 bin 400 TL ve 28 bin 560 dolar olan çantayı alıp kaçtı. 5 sabıkası bulunan Erdal G, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Yunus Emre KAVAK



ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA ÖLDÜRDÜ

Manisa Yunusemre'de de bipolar bozukluğu bulunan O.U. (27), evde aralarında sorun olan annesi Beyaz U. ile (52) tartıştı. Onu tabancayla başından vurarak hayattan kopardı. Olayın ardından ölümle tehdit ettiği kız arkadaşının İzmir'deki evinin önünde yakalandı. U.'nun annesini öldürmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Seni rüyamda görsem, o gün mutlu kalkarım, sen sevdikçe ben hep varım' yazılı duvarın önünde çekilmiş fotoğrafını, Yıldız Tilbe'nin 'Gülüm' şarkısıyla paylaştığı ortaya çıktı.

ÇEŞME'DE SON'DÜRÜM'

Tatil beldeleri dolup taştı. Uyanıkların gözü parladı! Fiyatlar 4-5 katına çıktı. Bunun en net örneği de sosyetenin akın ettiği Çeşme'de yaşandı.

Bölgedeki lüks oteller, bir dürümü 500 TL yaptı. Yarım litrelik suya bile 70 TL aldı. Vatandaş, isyan bayrağı açtı: Tatile değil soyulmaya gelmişiz.



SEV'KİL'Lİ

Mersin'de Esra Asena Temir, erkek arkadaşı M.B. tarafından darp edildi. Beyin kanaması geçirdi. Komaya girdi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan cani, enselendi.

BABAYA TACİZ KURŞUNU

Samsun Alaçam'daki Gökçeboğaz Mahallesi'nde yaşayan D.A. (24), boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Y.A. (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştı. Olayın büyümesi ile oğul, elindeki tüfekle önce babaannesi Safinaz Doğan'ı (68) başına vurup yaraladı. Ardından babasına kurşun yağdırdı.

Kanlar içinde kalan Yaşar A., kurtarılamadı. Cani evlat, daha sonra evi ateşe verdi. Yoldan geçen bir otomobili gasbederek kaçtı. Safinaz Doğan, hastaneye kaldırıldı. D.A. ise sıkı takibin ardından yakalandı. Öldürülen Yaşar A.'nın daha önce de kendi kızına yönelik 'cinsel taciz' suçundan hüküm giydiği, bir süre önce cezaevinden çıktığı anlaşıldı.