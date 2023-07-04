Cambridge mezunu kadın çiftçi, Eskişehir'de mor patates yetiştirmeye başladı!

Eskişehir'de doğan Hayriye Kuşçu, 2013 yılında Cambridge Üniversitesi'nde "besin intolerans" eğitimi almak üzere İngiltere'ye gitti. Okulunu başarıyla bitirdi. Başta İngiltere olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden iş teklifi geldi. Ancak o Türkiye'ye dönmeye karar verdi.

Memleketi Eskişehir'e yerleşti. 10 dönüme mor patates ekti. Verim artınca üretimi genişletti. Bu kez Amasya'ya da dönümlerce arsa alıp patates ekti. Üstelik kazandığı parayı da şiddet mağduru kadınlara verdi. Kuşçu, mor patatesin İnka kral ile kraliçelerinin yiyeceği olduğunu belirtti. Şunları söyledi: