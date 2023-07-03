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    • Yaşam
    • 03.07.2023 14:21
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    • 03.07.2023 14:21
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    Rize'de feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... Rize'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Aykut Nişan hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

    Feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

    Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

    Kaza, Çayeli ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre otomobilin sürücüsü Aykut Nişan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
    Çarpmanın etkisiyle savrulan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Meydana gelen kazada yaralanan Enis Kopuz olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Rize'de feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti
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