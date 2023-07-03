Rize'de feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Meydana gelen kazada yaralanan Enis Kopuz olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.