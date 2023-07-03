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    İzmir'deki katliam gibi kazada kahreden detay ortaya çıktı!

    18’lik sürücü, makas atarak 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Tutuklanan caniye 4 bin 44 lira ceza yazıldı. Kazaya deniz dönüşü yakalanan Özcan Özer’in son sözleri ise yürekleri dağladı: Ben neye çarptım?

    Ben neye çarptım!

    Katliam gibi kaza, önceki gün Menderes'in Kısık Mahallesi İzmir-Aydın karayolunda meydana geldi. İzmir'den Torbalı'ya giden Yusuf K. (18), trafikte makas atarak ilerlerken aracının kontrolünü kaybetti.

    Sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı. Savrularak refüjü aşan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti. Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

    Özcan Özer, eşi Sibel Özer (54), çocukları Ali Alperen Özer (18), Sibel'in ablası Şengül Akbaş (69) ile minibüsteki Mustafa Karaca hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. Kaçan Yusuf K. yakalanarak gözaltına alındı. Alkolsüz olan K.'ye trafik kanunu uyarınca makas atmaktan 4 bin 44 lira ceza kesildi. Pişman olduğunu söyleyen Yusuf K., tutuklandı.



    ÖDÜNÇ ARABAYLA KAZA
    Hayvancılık yapan Özcan Özer'in ödünç aldığı araçla Gümüldür'e denize gittiği, kazanın ise dönüş sırasında yaşandığı öğrenildi. Özer'in bilincinin ilkin açık olduğu ve çevresindekilere kazanın şokuyla 'ben neye çarptım?' diye sorduğu belirlendi.
    CEYHAN TORLAK

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    Haberler Yaşam İzmir'deki katliam gibi kazada kahreden detay ortaya çıktı!
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