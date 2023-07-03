İzmir'deki katliam gibi kazada kahreden detay ortaya çıktı!





ÖDÜNÇ ARABAYLA KAZA

Hayvancılık yapan Özcan Özer'in ödünç aldığı araçla Gümüldür'e denize gittiği, kazanın ise dönüş sırasında yaşandığı öğrenildi. Özer'in bilincinin ilkin açık olduğu ve çevresindekilere kazanın şokuyla 'ben neye çarptım?' diye sorduğu belirlendi.

CEYHAN TORLAK

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