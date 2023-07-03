81 yaşındaki koca önce eşini ardından kendini vurdu

ÖNCE EŞİNE ARDINDAN KENDİ KAFASINA SIKTI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda yaşlı adam yanında bulunan silahı ile önce eşi Döndü Satılmış Ünal'a ateş etti daha sonra kendi kafasına sıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Döndü Satılmış Ünal olay yerinde hayatını kaybederken yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen Akif Ünal'ın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.