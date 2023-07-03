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    • Yaşam
    • 03.07.2023 16:43
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    • 03.07.2023 16:50
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    Ankara'da 81 yaşındaki koca dehşet saçtı! Sokak ortasında eşine kurşun yağdırıp ardından intihar etti

    Ankara’da gündüz vakti  kan donduran katliam yaşandı. 81 yaşındaki Akif Ünal kendisini aldattığı iddiasıyla sokak ortasında 45 yaşındaki eşine 3 el ateş etti. Akif Ünal, ardından aynı tabanca ile başından kendisini vurdu. Döndü Ünal olay yerinde, Akif Ünal ise hastanede hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    81 yaşındaki koca önce eşini ardından kendini vurdu

    Ankara'nın Mamak ilçesinde gündüz vakti katliam yaşandı.

    Kendisini aldattığı iddiasıyla Akif Ünal (81), eşi Döndü Satılmış Ünal (45) ile tartışmaya başladı.

    ÖNCE EŞİNE ARDINDAN KENDİ KAFASINA SIKTI
    Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda yaşlı adam yanında bulunan silahı ile önce eşi Döndü Satılmış Ünal'a ateş etti daha sonra kendi kafasına sıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Döndü Satılmış Ünal olay yerinde hayatını kaybederken yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen Akif Ünal'ın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        "4 EL SİLAH SESİ DUYDUM"
        Olay esnasında çamaşır astığını belirten Naime Çoban, "Çamaşır asıyordum, ben içeri girmeden 4 el ateş geldi. Eyvah dedim bir şey oldu herhalde. Baktım kadın yerde yatıyordu. Bizim bina sakinimiz koştu 'yetişen yok mu, ambulansı arayın' dedi. Aradılar ambulans hemen yetişti. Biz sadece Yozgatlı olduğunu biliyoruz, söylentiler var" ifadelerini kullandı.

        "KENDİNİ VURDU ADAM"
        Silah sesini duyduğunu belirten Ali Ayelan, "Silah sesi geldi. Baktım kadın yerde yatıyor. Üç sefer kadına ateş etti. Sonra arkası üzerine yattı kendini vurdu.

        Ben orada bağırdım 'komşular yetişin, ambulansa haber verin, polise haber verin'. Ondan sonra geldiler. Kendini vurdu adam" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Ankara'da 81 yaşındaki koca dehşet saçtı! Sokak ortasında eşine kurşun yağdırıp ardından intihar etti
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