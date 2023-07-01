Samsun'da ahşap sandıkta cesedi bulundu! Patron cesedi davasında sanık avukatından 'boğuşma sırasında oldu' savunması

Sanık, olayın üstünden çok zaman geçmesine rağmen ilk aşamada da şu anki aşamada da verdiği ifadelerde samimidir. Olayda herhangi bir kastının bulunmadığını silahı aldığını kabul ettiğini ancak bu silahı almasındaki maksadın öldürmek değil, kendini korumak maksadıyla korkutmak olduğunu beyan ediyor. Ne yazık ki boğuşma esnasında yapılan ters hareketler sonucunda silah ateş alarak böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Olayın sonucu dahil her şeyi açık bir şekilde kabul eden şahsın bu şekilde ifade vererek işin içinden sıyrılmaya çalışmasını düşünmek biraz saçma olur. Birlikte uyuşturucu kullandıklarına kadar her şeyi kabul ederek beyanda bulunmuştur. Bunun sonucunda, 'Ben öldürdüm ama benim kastım yoktur' diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışması zaten saçma olacaktır. Olayda görgüye dayalı tanık veya görüntü, ses kaydı ve şahit olmaması da sanığın beyanları aksi yönde olabilecek şekilde değerlendirilmesi için yeterli değildir" dedi.