Kurban bayramı klasiği! Sahnede acemi kasaplar var

Kurban Bayramı, dün başladı. Yurdun dört bir yanında bayram namazında camiler doldu taştı.
Vatandaşlar, daha sonra kurban kesimi ve mezarlık ziyaretleri yaptı. Her yıl bayram klasiği haline gelen acemi kasaplar yine sahneye çıktı.
Birbirinden çeşitli kazalar yaşandı. Kimi elini kesti, kimini hayvan tepti, kimi ise gözüne boynuz yiyerek yaralandı.
Kaçan danalar trafiği birbirine kattı. Kesim ihmalleri de gözlerden kaçmadı. Öte yandan 9 günlük tatil ile memleketine veya tatil beldelerine giden vatandaşlardan geriye boş bir İstanbul kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 2'ye kadar indi.