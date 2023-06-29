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    • Yaşam
    • 29.06.2023 16:01
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    • 29.06.2023 23:00
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    Kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuktan acı haber! Çocuklardan geriye oynadıkları top kaldı...

    Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir parkta oyun oynayan üç çocuk, Kızılırmak'a düşen futbol topunu kurtarmak isterken nehirde boğularak can verdi. Sualtı arama kurtarma ekipleri, üç çocuğun cansız bedenlerini nehirden çıkardı. Çocuklardan geriye, nehir kenarında oyun oynadıkları topları kaldı.İşte kahreden detaylar...

    takvim.com.tr
    Kızılırmak’tan acı haber! Kayıp çocuğun cesedi bulundu

    Kırıkkale'de ıramğa düşen toplarının peşinden suyan giren 3 çocuk kayboldu.

    GÖZDEN KAYBOLDULAR
    Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.

    Çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

    3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
    Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin suda yaptığı aramalar sonucunda, Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hammad Mohammed Hammad (16) ve Omar Mohammed'in (15) cansız bedenlerine ulaşıldı.

        ÇOCUKLARDAN GERİYE OYNADIKLARI TOP KALDI
        Hayatını kaybeden çocukların ardından oyun oynadıkları topu kaldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üç çocuğun cesetleri cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.

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        Haberler Yaşam Kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuktan acı haber! Çocuklardan geriye oynadıkları top kaldı...
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