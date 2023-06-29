Kırıkkale'de ıramğa düşen toplarının peşinden suyan giren 3 çocuk kayboldu.
GÖZDEN KAYBOLDULAR
Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.
Çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.
3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin suda yaptığı aramalar sonucunda, Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hammad Mohammed Hammad (16) ve Omar Mohammed'in (15) cansız bedenlerine ulaşıldı.