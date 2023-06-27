TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde korkutan kaza! Çok sayıda yaralı var





Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de bir süre savrulup yol üzerinde durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilince bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde 41 FZM 940 plakalı otomobildeki yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Aynı otomobilden çıkan 8 kişi, hastanelere kaldırıldı.