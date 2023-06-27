Depremde enkaz altında kalan Mursaloğlu ailesinden umutlandıran haber!

Haydar ve Merve Mursaloğlu ile kızları Ada'nın ne ölülerine, ne de dirilerine rastlandı! Yakınları, boş mezarlarda ağladı! Ama bir gün akrabalarından biri, gazetelerde asker kucağındaki çocuk fotoğrafı ile karşılaştı.

O karedeki bebek, Ada'nın aynısıydı. Bunu öğrenen anneanne Nadire Kıt, olayı araştırmaya başladı. "Torunum yaşıyor olabilir mi" sorusuna cevap aradı. Milli Savunma Bakanlığı da sorunu çözmek için kolları sıvadı.

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 11 ilimizi sarstı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, on binlercesi yaralandı. Acının kapılarını çaldığı aileler arasında Mursaloğlu çifti de vardı.

Haydar Mursaloğlu ile eşi Merve ve kızları Ada, Hatay'daki Iraz Apartmanı'nın enkazında kaldı. Ailenin enkazdan ne ölüsü ne dirisi çıktı. Ta ki bir fotoğraf karesine kadar.