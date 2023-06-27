Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Depremde enkaz altında kalan Mursaloğlu ailesinden umutlandıran haber!

    Mursaloğlu ailesi, depremde enkazda kaldı! Cesetleri bulunamadı. Bir gün yakınları, gazetelerde gördüğü fotoğrafla şoka uğradı. Çünkü o resimdeki çocuk, çiftin kızı Ada'nın aynısıydı.

    Va’da’ni görev

    Haydar ve Merve Mursaloğlu ile kızları Ada'nın ne ölülerine, ne de dirilerine rastlandı! Yakınları, boş mezarlarda ağladı! Ama bir gün akrabalarından biri, gazetelerde asker kucağındaki çocuk fotoğrafı ile karşılaştı.

    O karedeki bebek, Ada'nın aynısıydı. Bunu öğrenen anneanne Nadire Kıt, olayı araştırmaya başladı. "Torunum yaşıyor olabilir mi" sorusuna cevap aradı. Milli Savunma Bakanlığı da sorunu çözmek için kolları sıvadı.

    Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 11 ilimizi sarstı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, on binlercesi yaralandı. Acının kapılarını çaldığı aileler arasında Mursaloğlu çifti de vardı.

    Haydar Mursaloğlu ile eşi Merve ve kızları Ada, Hatay'daki Iraz Apartmanı'nın enkazında kaldı. Ailenin enkazdan ne ölüsü ne dirisi çıktı. Ta ki bir fotoğraf karesine kadar.



    BAKANLIK DEVREDE
    Bir aile yakını, deprem fotoğraflarını tararken bir askerin omzundaki kız cocuğunun fotoğrafı ile karşılaştı. Şoka uğradı. Çünkü o çocuk kayıp Ada'nın aynısıydı. Anneanne Nadire Kıt'ı aradı. Acılı kadın, "Torunum olabilir mi" sorusuna cevap aradı. Şimdi aile askerin omzundaki çocuğun torunları olup olmadığını araştırmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın da konuyla ilgili çalışma yaptığı belirtiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    İznik surlarında ’mezarlık’ gizemi
    Haberler Yaşam Depremde enkaz altında kalan Mursaloğlu ailesinden umutlandıran haber!
        loading
        SON DAKİKA