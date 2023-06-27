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    • Yaşam
    • 27.06.2023 14:12
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    • 27.06.2023 14:12
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    Amasya'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Amasya'da, kavşakta özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Kaza, saat 11.00 sıralarında Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Karaböcek yönetimindeki 05 ACR 861 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Gürsel Sarıkaya yönetimindeki 05 HO 1061plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kazada sürücüler ile otobüs yolcularından Ümit Fatih Ünlü, Tuba Özay ve Caner Keleş yaralandı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Amasya'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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