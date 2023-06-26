Erzan, kapalı fon sistemi ile futbol dünyasını kandırdı! Çanta ile döviz topladı. Tam 80 milyon dolarlık vurgun yaptı. Yakalandı, tutuklandı. Galatasaray'ın eski yöneticisi olan avukat Rezan Epözdemir ise kimin ne kadar kaptırdığını açıkladı.
İstanbul'da bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu kişileri toplamda 80 milyon dolar dolandırdı. Yakalandı, tutuklandı.
Hakkında soruşturma devam ederken, hangi futbolcunun ne kadar para kaptırdığını, Avukat Dr. Rezan Epözdemir anlattı.
Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminde başkan yardımcılığı görevini yürüten hukukçu Epözdemir'in verdiği bilgilere göre; Seçil Erzan'a tercüman Mert Çetin 75 bin dolar, kaleci Muslera 500 bin dolar, Selçuk İnan 1.6 milyon dolar, Emre Çolak 3.2 milyon dolar, Emre Belözoğlu 4.5 milyon dolar, Arda Turan ise tam 7.5 milyon dolar kaptırdı. Fatih Terim'in ise ne kadar para kaybettiği açıklanmadı...
BANKANIN KUSURU YOK
Bu arada Erzan'ın dolandırma soruşturmasında BDDK raporu tamamlandı. Raporda, paralar banka dışında teslim edildiği, müştekilere verilen dekontlar da sisteminde görünmediği için banka kusurlu bulunmadı. Erzan'ın müştekileri ikna etmek için "Fatih Terim fonu altında sizin birikiminizle yararlanabileceğiniz, giriş yapabileceğiniz yer açıldı. Ancak bu imkandan sadece nakit ödemeyle yararlanılabiliyor, banka havalesi ile yapılmıyor" dediği anlaşıldı.