Erzan, kapalı fon sistemi ile futbol dünyasını kandırdı! Çanta ile döviz topladı. Tam 80 milyon dolarlık vurgun yaptı. Yakalandı, tutuklandı. Galatasaray'ın eski yöneticisi olan avukat Rezan Epözdemir ise kimin ne kadar kaptırdığını açıkladı.

İstanbul'da bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu kişileri toplamda 80 milyon dolar dolandırdı. Yakalandı, tutuklandı.

Hakkında soruşturma devam ederken, hangi futbolcunun ne kadar para kaptırdığını, Avukat Dr. Rezan Epözdemir anlattı.