Şanlıurfa'da iğrenç olay: Tüm Türkiye ayağa kalkmıştı! Cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Siverek Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

SÜREÇ HASSİYETLE TAKİP EDİLİYOR

"İlçemiz Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."