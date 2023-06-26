Muğla'daki yangında cesedi bulunan Belçika uyruklu şahsın son görüntüsü ortaya çıktı

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, 23 Haziran günü saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 9 helikopter ve 6 uçakla havadan, 6 kamyonet, 2 ilk müdahale aracı, 34 arazöz, 17 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 treyler, 13 minibüs, 5 yakıt tankeri, 1 seyyar tamir aracı, 1 yangın yönetim aracı, 20 teknik personel, 18 orman mühendisi ve 380 işçiyle de karadan alevlere müdahale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin destek verdiği söndürme çalışmalarıyla 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektar orman zarar gördü.

DELİL YETERSİZLİĞİ

Yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin cesedinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cesetle ilgili olarak M.A. adlı kişi gözaltına alındı.