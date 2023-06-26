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    • Yaşam
    • 26.06.2023 12:11
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    • 26.06.2023 12:20
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    İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Doluluk oranları kritik seviyede: İki baraj neredeyse kurudu

    Yağışların azalması ve hava sıcaklıklarının yükselmesi, baraj doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 44.93 olarak ölçüldü. Bir önceki yılın aynı dönemi barajlardaki doluluk oranı yüzde 75.09 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'daki Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 24.88'e indi. Kazandere ve Papuçdere barajı yüzde 5'in altına düşerek neredeyse kurudu. İşte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları...

    takvim.com.tr
    İstanbul barajları alarm veriyor!

    İstanbul'da yağışların etkisiyle geçen ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti.

    İstanbul'un barajlarındaki 25 Haziran Pazar günü doluluk oranı yüzde 44.93 olarak ölçüldü. 2022'de aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.09 olarak kayıtlara geçmişti.

    İKİ BARAJ NEREDEYSE KURUDU
    İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içerisinde yer alan Ömerli barajı yüzde 76.39, Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 61.27 olarak ölçüldü. Kazandere ve Papuçdere barajı yüzde 5'in altına düşerek neredeyse kurudu.

        ALİBEYKÖY BARAJINDA KEÇİLER OTLUYOR
        İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajı da bu durumdan nasibini aldı. Kurak geçek kış dönemi sırasında yüzde 10'lara düşen ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 24.88 olarak ölçüldü. Alibeyköy barajında daha önceden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, artık keçiler ve koyunların otladığı alanlar haline geldi.

        İSTANBUL'A SU SAĞLAYAN BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        Ömerli: Yüzde 76.39

        Darlık: Yüzde 61.27

        Elmalı: Yüzde 37.45

        Terkos: Yüzde 36.96

        Istrancalar: Yüzde 30.27

        Sazlıdere: Yüzde 28.84

        Büyükçekmece: Yüzde 28.42

        Alibeyköy Barajı: Yüzde 24.88

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        Haberler Yaşam İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Doluluk oranları kritik seviyede: İki baraj neredeyse kurudu
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