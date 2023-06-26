İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Doluluk oranları kritik seviyede: İki baraj neredeyse kurudu

İstanbul'da yağışların etkisiyle geçen ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti.
İstanbul'un barajlarındaki 25 Haziran Pazar günü doluluk oranı yüzde 44.93 olarak ölçüldü. 2022'de aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.09 olarak kayıtlara geçmişti.
İKİ BARAJ NEREDEYSE KURUDU
İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içerisinde yer alan Ömerli barajı yüzde 76.39, Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 61.27 olarak ölçüldü. Kazandere ve Papuçdere barajı yüzde 5'in altına düşerek neredeyse kurudu.