İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Doluluk oranları kritik seviyede: İki baraj neredeyse kurudu

ALİBEYKÖY BARAJINDA KEÇİLER OTLUYOR

İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajı da bu durumdan nasibini aldı. Kurak geçek kış dönemi sırasında yüzde 10'lara düşen ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 24.88 olarak ölçüldü. Alibeyköy barajında daha önceden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, artık keçiler ve koyunların otladığı alanlar haline geldi.