Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın talimatıyla hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı

Bu akşam Arafat'a çıkıp geceyi burada dua ve ibadet ederek geçirecek hacı adayları, sabah namazını Arafat'ta cemaatle kılıp ardından Fetva ve İrşat Ekibinin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecekler. İrşat çadırında icra edilecek program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılacak.

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