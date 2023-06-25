Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kahreden haber! Motoruyla aşırı hız yapan Eda hayatını kaybetti!

    20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda, aşırı hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrulan talihsiz genç kız, kurtarılamadı...

    Acı v’eda’

    Heyecanı seven Eda Toru motosiklet tutkunuydu. Hız yapmayı da seviyordu. Ancak dün Atatürk Bulvarı Ordu-Samsun yolu üzerinde yine motosikletiyle hızlanınca, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla kaldırıma çarpan Eda, yere savruldu.

    Başını beton zemine çarpan Eda, kanlar içinde kaldı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, büyük bir şok yaşadı. Çünkü kazadan 3 dakika önce Eda'nın kullandığı 27 AIY 790 plakalı motosikleti durdurmuşlardı.

    Aşırı hız yaptığını belirten polis, "Hızlı kullanma. Bu hem senin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atar. Kurallara uymanı istiyorum" dediği ortaya çıktı. Acı haberi alan Eda'nın arkadaşlarından biri, "Hala şoktayım. Eda'yı kaybedemem. O çok özel biriydi. Herkes onu severdi. İnanamıyorum" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Bay Bay Kemal’den büyük ikiyüzlülük
    Haberler Yaşam Kahreden haber! Motoruyla aşırı hız yapan Eda hayatını kaybetti!
        loading
        SON DAKİKA