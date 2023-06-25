Kahreden haber! Motoruyla aşırı hız yapan Eda hayatını kaybetti!

Heyecanı seven Eda Toru motosiklet tutkunuydu. Hız yapmayı da seviyordu. Ancak dün Atatürk Bulvarı Ordu-Samsun yolu üzerinde yine motosikletiyle hızlanınca, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla kaldırıma çarpan Eda, yere savruldu.
Başını beton zemine çarpan Eda, kanlar içinde kaldı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, büyük bir şok yaşadı. Çünkü kazadan 3 dakika önce Eda'nın kullandığı 27 AIY 790 plakalı motosikleti durdurmuşlardı.
Aşırı hız yaptığını belirten polis, "Hızlı kullanma. Bu hem senin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atar. Kurallara uymanı istiyorum" dediği ortaya çıktı. Acı haberi alan Eda'nın arkadaşlarından biri, "Hala şoktayım. Eda'yı kaybedemem. O çok özel biriydi. Herkes onu severdi. İnanamıyorum" dedi.