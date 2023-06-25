Kahreden haber! Motoruyla aşırı hız yapan Eda hayatını kaybetti!

Aşırı hız yaptığını belirten polis, "Hızlı kullanma. Bu hem senin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atar. Kurallara uymanı istiyorum" dediği ortaya çıktı. Acı haberi alan Eda'nın arkadaşlarından biri, "Hala şoktayım. Eda'yı kaybedemem. O çok özel biriydi. Herkes onu severdi. İnanamıyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN