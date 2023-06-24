Kahramanmaraş'tan acı haber! Andırın'da serinlemek için gölete giren 18 yaşındaki iki genç boğuldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 genç yaşamını yitirdi.

Efiağzılı Mahallesi Çatak-Kildenlik mevkisindeki gölete serinlemek için giren Erdem Güneşgörmez (18) ile Onur Ali Köse (18) bir süre sonra gözden kayboldu.