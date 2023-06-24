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    • Yaşam
    • 24.06.2023 23:59
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    • 24.06.2023 23:59
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    Kahramanmaraş'tan acı haber! Andırın'da serinlemek için gölete giren 18 yaşındaki iki genç boğuldu

    Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 18 yaşındaki Erdem Güneşgörmez ve Onur Ali Köse serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonras gözden kaybolan talihsiz gençler boğularak can verdi.

    AJANSLAR
    İki genç boğularak can verdi

    Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 genç yaşamını yitirdi.

    Efiağzılı Mahallesi Çatak-Kildenlik mevkisindeki gölete serinlemek için giren Erdem Güneşgörmez (18) ile Onur Ali Köse (18) bir süre sonra gözden kayboldu.


    Fotoğrafta: Erdem Güneşgörmez

    İhbar üzerine bölgeye AFAD jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.


    Fotoğrafta: Onur Ali Köse

    CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
    Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Güneşgörmez ve Köse'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

    Cenazeler, Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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    Haberler Yaşam Kahramanmaraş'tan acı haber! Andırın'da serinlemek için gölete giren 18 yaşındaki iki genç boğuldu
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