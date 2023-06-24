Kahramanmaraş'tan acı haber! Andırın'da serinlemek için gölete giren 18 yaşındaki iki genç boğuldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 genç yaşamını yitirdi.
Efiağzılı Mahallesi Çatak-Kildenlik mevkisindeki gölete serinlemek için giren Erdem Güneşgörmez (18) ile Onur Ali Köse (18) bir süre sonra gözden kayboldu.
Fotoğrafta: Erdem Güneşgörmez
İhbar üzerine bölgeye AFAD jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğrafta: Onur Ali Köse
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Güneşgörmez ve Köse'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Cenazeler, Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.