Burun küçültme ameliyatı olan Suzan Okyan'ın hayatı kabusa döndü!

Sakarya'da yaşayan iş insanı Suzan Okyar, İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. 25 bin TL ödeme yaptı. Operasyonun üzerinden 3 ay geçmesine rağmen sıkıntıları ortadan kalkmadı. Kötü günler geçiren genç kadın dava açtı.
Şu ifadeleri kullandı: Ameliyat sonrasında burnumun 2 kanalından nefes alamadığım gibi görüntüsü daha da kötüleşti. Bu durumu defalarca doktora ilettim. Ancak bir sonuç alamadım. Sorunu gidermek için bir çalışma yapmadı.
Burun delik kanallarım daraldı. Gece uyuyamıyorum. Yemek yerken bile çok zorluk çekiyorum. Yaşadığım kabus artık dayanılmaz bir hal aldı. Doktor hakkında şikayetçi oldum. Bana yaptığı bu hatayı başka hastalara yapmasın istiyorum.
HÜSEYİN CUMALI
V'İLK'YANA
Intelligence Unit (EIU), anket yaptı. Dünyanın en yaşanabilir şehirlerini saptadı. Listenin ilk sırasında Viyana yer aldı. En yaşanabilir 10 şehir sırasıyla şu şekilde:
-Viyana, Avusturya
-Kophenag, Danimarka
-Melbourne, Avustralya
-Sydney, Avustralya
-Vancouver, Kanada
-Zürih, İsviçre
-Calgary, Kanada
-Cenevre, İsviçre
-Toronto, Kanada
-Osaka, Japonya
-Auckland, Yeni Zelanda
BO'DURUM'!
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, soluğu tatil yörelerinde aldı. Adresin ilk sırasında ise Bodrum vardı. Hal böyle olunca tatil beldesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bodrum'a giren araç sayısı 1 günde 25 bine ulaşınca 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Bodrum nüfusunun bayramda 1 milyonu bulabileceği vurgulandı.