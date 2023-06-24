Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Burun küçültme ameliyatı olan Suzan Okyan'ın hayatı kabusa döndü!

    Suzan Okyan, burun küçültme ameliyatı yaptırdı. Ancak istediği görüntüye ulaşamadı. Hatta nefes almada zorluk yaşamaya başladı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Burnundan geldi

    Sakarya'da yaşayan iş insanı Suzan Okyar, İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. 25 bin TL ödeme yaptı. Operasyonun üzerinden 3 ay geçmesine rağmen sıkıntıları ortadan kalkmadı. Kötü günler geçiren genç kadın dava açtı.

    Şu ifadeleri kullandı: Ameliyat sonrasında burnumun 2 kanalından nefes alamadığım gibi görüntüsü daha da kötüleşti. Bu durumu defalarca doktora ilettim. Ancak bir sonuç alamadım. Sorunu gidermek için bir çalışma yapmadı.

    Burun delik kanallarım daraldı. Gece uyuyamıyorum. Yemek yerken bile çok zorluk çekiyorum. Yaşadığım kabus artık dayanılmaz bir hal aldı. Doktor hakkında şikayetçi oldum. Bana yaptığı bu hatayı başka hastalara yapmasın istiyorum.
    HÜSEYİN CUMALI

    V'İLK'YANA
    Intelligence Unit (EIU), anket yaptı. Dünyanın en yaşanabilir şehirlerini saptadı. Listenin ilk sırasında Viyana yer aldı. En yaşanabilir 10 şehir sırasıyla şu şekilde:
    -Viyana, Avusturya

    -Kophenag, Danimarka

    -Melbourne, Avustralya

    -Sydney, Avustralya

    -Vancouver, Kanada

    -Zürih, İsviçre

    -Calgary, Kanada

    -Cenevre, İsviçre

    -Toronto, Kanada

    -Osaka, Japonya

    -Auckland, Yeni Zelanda



    BO'DURUM'!
    Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, soluğu tatil yörelerinde aldı. Adresin ilk sırasında ise Bodrum vardı. Hal böyle olunca tatil beldesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bodrum'a giren araç sayısı 1 günde 25 bine ulaşınca 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Bodrum nüfusunun bayramda 1 milyonu bulabileceği vurgulandı.

        HAİNLERE BİR DARBE DAHA
        Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/ KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi UAbdurrahman Çadırcı'yı Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. "Esad Faraşin" ve "Esad Avrupa" kod adlarını kullanan teröristin, örgütün Irak'ın kuzeyindeki ve Avrupa'daki faaliyetlerinde rol aldığına dikkat çekildi.

        ÖNCE CESEDİ SONRA ORMANI YAKTI
        Muğla Marmaris'te bulunan Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin müdalesiyle söndürüldü. Yangının öldürülmüş olan Irak uyruklu F.A.A.K'nın (35) yakılması sırasında çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi.



        2 TALİHLİYE 335'ER BİN
        10 bilen 2 kişi, 335 bin 571'er lira kazandı. 9 bilenler 10 bin 486'şar, 8 bilenler 592'şer, 7 bilenler 106'şar, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira alacak.

        NE YAPTIN MAHMUT
        Konya Selçuklu'da Bektaş Sami Çıkmaz idaresindeki vinç, fabrikaya girmek için manevra yaptı. Bu sırada bisiklet yolunda seyir halinde olan ehliyet sürücü 15 yaşındaki Mahmut Efe Vural'ın kullandığı motosiklet, araca çarptı. Yere savrulan ve başında kask bulunmayan Vural, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bektaş Sami Çıkmaz, gözaltına alındı.

        'ÖZGÜR'CE YAŞASIN
        İstanbul'da SMA'lı Özgür'ün tedavisi için kampanya başlatıldı. Ancak yarısı bile toplanamadı. BABA Ferdi Karaboğa, çağrı yaptı: Oğlumun sadece 4 ayı kaldı. Ne olur yardım edin.

        DİKKAT! YASAK VAR
        İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Valilik, duyuru yaptı: 15 Ekim'e kadar piknik, spor, yürüyüş yapmak yok!

        MEVSİM'SEL' KABUS
        Yaz yağmurları Türkiye'yi sele boğdu! Giresun ve Ordu, su baskınlarıyla boğuştu. Evi yıkılan Rıdvan Coşar (70) kayboldu!


        RUSYA'DA WAGNER KRİZİ
        Rus paralı asker grubu Wagner kurucusu Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un kendilerine operasyonlar düzenlediğini söyledi. "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Rusya’da ’Wagner’ ayaklanması! ABD topa girdi...
        Haberler Yaşam Burun küçültme ameliyatı olan Suzan Okyan'ın hayatı kabusa döndü!
            loading
            SON DAKİKA