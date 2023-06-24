Burun küçültme ameliyatı olan Suzan Okyan'ın hayatı kabusa döndü!





2 TALİHLİYE 335'ER BİN

10 bilen 2 kişi, 335 bin 571'er lira kazandı. 9 bilenler 10 bin 486'şar, 8 bilenler 592'şer, 7 bilenler 106'şar, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira alacak.



NE YAPTIN MAHMUT

Konya Selçuklu'da Bektaş Sami Çıkmaz idaresindeki vinç, fabrikaya girmek için manevra yaptı. Bu sırada bisiklet yolunda seyir halinde olan ehliyet sürücü 15 yaşındaki Mahmut Efe Vural'ın kullandığı motosiklet, araca çarptı. Yere savrulan ve başında kask bulunmayan Vural, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bektaş Sami Çıkmaz, gözaltına alındı.

'ÖZGÜR'CE YAŞASIN

İstanbul'da SMA'lı Özgür'ün tedavisi için kampanya başlatıldı. Ancak yarısı bile toplanamadı. BABA Ferdi Karaboğa, çağrı yaptı: Oğlumun sadece 4 ayı kaldı. Ne olur yardım edin.



DİKKAT! YASAK VAR

İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Valilik, duyuru yaptı: 15 Ekim'e kadar piknik, spor, yürüyüş yapmak yok!



MEVSİM'SEL' KABUS

Yaz yağmurları Türkiye'yi sele boğdu! Giresun ve Ordu, su baskınlarıyla boğuştu. Evi yıkılan Rıdvan Coşar (70) kayboldu!



RUSYA'DA WAGNER KRİZİ

Rus paralı asker grubu Wagner kurucusu Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un kendilerine operasyonlar düzenlediğini söyledi. "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi.