Almanya'daki lise öğrencisi Efe Berk Göktaş'tan üstün başarı! O üniversiteye sınavsız kabul edildi

Türk gençleri, sınırları aştı. Gurbetten başarı hikayeleri aktı. Onlar arasına Almanya'nın Erlangen kentinde yaşayan Efe Berk Gökkuş da katıldı. Efe, Albert-Schweitzer-Gymnasium'unun 10 sınıfında okumaktaydı. Matematik ve fizik olimpiyatlarında dereceler kazandı. Üstün yetenekli öğrencilerin yer aldığı Orta Frankonya Özel Eğitim Programı'ndaki (Hochbegabtenmodell Mittelfranken Programı) tek Türk öğrenci olarak Alman devleti tarafından verilen özel burs aldı.

Bavyera eyaleti tarafından matematikte 2023 yılının 10. sınıf öğrencileri arasında ilk beşe girmeyi başardı. 14 Temmuz'da Nürnberg'de ödül alacağı vurgulandı. Efe Berk, lisede okurken girdiği fizik ve matematik yarışmalarında en iyi dereceleri alması nedeniyle Nürnberg-Erlangen Friedrich- Alexandar Üniversitesi'nin fizik bölümüne sınavsız alındı.

Ve henüz 10'uncu sınıftayken üniversiteye girmeyi başaran ilk öğrenci olarak herkesi gururlandırdı. Efe Berk'in bilgisayar mühendisi annesi Çiler ve babası Serdar Gökkuş ise şu açıklamayı yaptı: Efe, Almanya genelinde birçok seminer ve konferansa katıldı. Aynı zamanda okul orkestrasında gitar çalan tek Türk genci olması, bizleri gururlandırıyor.