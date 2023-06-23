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    • Yaşam
    • 23.06.2023 15:31
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    • 23.06.2023 15:39
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    HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? 23 Haziran 2023 hava durumu raporu

    Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanlar ve bayramda yola çıkacaklar hava durumunun nasıl olacağını sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı'nda beklenen hava durumunu gün gün paylaştı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bayramda hava nasıl olacak?

    Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram tatilini değerlendirmek isteyenler hava durumunu merak ediyor. Kurban Bayramı'nda tatil yapmayı ve gezmeyi düşünen yurttaşlar Kurban Bayramı hava durumu araştırmalarına başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son dakika hava durumu...

    Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alana sağanak yağış Kurban Bayramı'nda da sürecek.

    Meteoroloji uzmanlarına göre; Bayrama kadar yaz sıcakları beklenirken, bayramın ilk günü yağışlı hava geri dönecek. Bayramın birinci günü özellikle Marmara Bölgesi'nden itibaren yağış başlıyor.

        Öte yandan bayramda yağışların özellikle, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

        23 TEMMUZ HAVA DURUMU RAPORU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

        Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI

            Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu kentlerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyardı.

            Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

            Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

                O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

                MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Giresun, Ordu ve Trabzon için turuncu kodlu, Gümüşhane, Samsun ve tokat için de sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

                BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
                MARMARA
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                EDİRNE °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                İSTANBUL °C, 29°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KOCAELİ °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                TEKİRDAĞ °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                    EGE
                    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                    A.KARAHİSAR °C, 26°C
                    Az bulutlu ve açık

                    DENİZLİ °C, 33°C
                    Az bulutlu ve açık

                    İZMİR °C, 33°C
                    Az bulutlu ve açık

                    MUĞLA °C, 33°C
                    Az bulutlu ve açık

                    AKDENİZ
                    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

                    ADANA °C, 37°C
                    Az bulutlu ve açık

                    ANTALYA °C, 34°C
                    Az bulutlu ve açık

                    ISPARTA °C, 27°C
                    Az bulutlu ve açık

                    MERSİN °C, 33°C
                    Az bulutlu ve açık

                    İÇ ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                        ANKARA °C, 26°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        ESKİŞEHİR °C, 29°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        KAYSERİ °C, 26°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        KONYA °C, 26°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        BATI KARADENİZ
                        Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                        BOLU °C, 27°C
                        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

                        KASTAMONU °C, 25°C
                        Parçalı bulutlu

                            SİNOP °C, 26°C
                            Parçalı bulutlu

                            ZONGULDAK °C, 25°C
                            Parçalı bulutlu

                            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                            RİZE °C, 25°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli, batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                SAMSUN °C, 26°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                TOKAT °C, 25°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                TRABZON °C, 25°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                GİRESUN

                                Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı.



                                Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarfetti. Yollarda da çok sayıda heyelan yaşanırken, beldeye bağlı bir çok köy yolu heyelan nedeniyle kapandı. Bir çok tarım arazisi ve fındık bahçesi sel suları nedeniyle zarar gördü.

                                    Öte yandan Giresun Valisi Enver Ünlü, merkeze bağlı Duroğlu Beldesi'nde yaşanan sel ve heyelanların ardından incelemelerde bulunarak "Yaşanan sel ve heyelanlarda 1 kayıp vatandaşımız harici can kaybımız yok" dedi.

                                    DOĞU ANADOLU
                                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak hariç)aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli, Erzurum çevreleri ile Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                    AĞRI °C, 20°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    ERZURUM °C, 18°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    MALATYA °C, 27°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        VAN °C, 23°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                        DİYARBAKIR °C, 34°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        GAZİANTEP °C, 32°C
                                        Parçalı ve az bulutlu

                                        MARDİN °C, 31°C
                                        Parçalı bulutlu
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                                            Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? 23 Haziran 2023 hava durumu raporu
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