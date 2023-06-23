HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? 23 Haziran 2023 hava durumu raporu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı.