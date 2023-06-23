HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? 23 Haziran 2023 hava durumu raporu

Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram tatilini değerlendirmek isteyenler hava durumunu merak ediyor. Kurban Bayramı'nda tatil yapmayı ve gezmeyi düşünen yurttaşlar Kurban Bayramı hava durumu araştırmalarına başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son dakika hava durumu...
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alana sağanak yağış Kurban Bayramı'nda da sürecek.
Meteoroloji uzmanlarına göre; Bayrama kadar yaz sıcakları beklenirken, bayramın ilk günü yağışlı hava geri dönecek. Bayramın birinci günü özellikle Marmara Bölgesi'nden itibaren yağış başlıyor.