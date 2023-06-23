Bayram öncesi baklava ustalarından uyarı geldi! "Ucuz" diye alıp Antep fıstıklı yerine yer fıstıklı baklava yemeyin

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, baklavacıları da tatlı telaş sardı.
Bayrama ikramlık baklava düşünenlerin tepsi tepsi siparişleri gelirken, baklava ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavadaki oyunlara dikkat çekti.
3 kilo 300 gramlık bir tepsi fıstıklı baklava bin lirayı bulurken, cevizlisi ise 500-600 lira civarında satılıyor. Şerbetiyle birlikte fokurdayan baklavalar insanın iştahını kabartırken, merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavalardaki hileleri ise ustalar anlattı.