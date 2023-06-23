Bayram öncesi baklava ustalarından uyarı geldi! "Ucuz" diye alıp Antep fıstıklı yerine yer fıstıklı baklava yemeyin

ZEHİRLENMELERE YOL AÇABİLİR

Fıstıklı baklavadaki oyunların insanın cebine hitap ettiğini ancak ağız tadını ve insan sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten ustalar, Antep fıstığı yerine gıda boyası ile boyanmış yer fıstığı konulduğunu söyledi. Ayrıca baklavada kullanılan kalitesiz yağın mide rahatsızlıklarına neden olduğu hatta zehirlenmelere yol açabildiğini ifade etti.