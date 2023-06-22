Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Nijerya asıllı futbolcu Saka depremzede 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı!

    Nijerya asıllı futbolcu Saka, depremzedeleri unutmadı. Afetten etkilenen 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı. Ayrıca konteyner ev yaptırdı... Sözleriyle duygulandırdı: Başını sokacak bir çatısı olan herkes kendini şanslı sayabilir. Yardım edebilmek benim için çok önemli.

    Başını ’Saka’cak yerleri var

    Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ili yıktı. Binlerce vatandaşımızın ölümüne yol açtı.

    Devlet, millet ele ele verip yaraları sarmaya başladı. Deprem bölgesinden evler yükselirken, sınır ötesinden de yardım yağdı. Onlar arasında Arsenal'in Nijerya asıllı yıldızı Bukayo Saka da vardı.



    21 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hayır kurumu Big Shoe ile çalıştı. 26 ailenin konaklama masraflarını karşıladı. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'daki sığınma evlerine maddi destek sağladı. Saka sözleriyle duygulandırdı:



    Sosyal medyada ve televizyonda yıkıcı haberleri gördüm ve bu trajediden etkilenen insanlara gerçekten yardım etmeye karar verdim. Başını sokacak bir çatısı olan herkes kendini şanslı sayabilir. Felaket, bir günden diğerine, kendi suçları olmaksızın, o insanların sahip oldukları her şeyi alıp götürdü. Yardım edebilmek ve bir şeyi geri verebilmek benim için çok şey ifade ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hangi Kredi
    Haberler Yaşam Nijerya asıllı futbolcu Saka depremzede 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı!
        loading
        SON DAKİKA