Nijerya asıllı futbolcu Saka depremzede 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı!





Sosyal medyada ve televizyonda yıkıcı haberleri gördüm ve bu trajediden etkilenen insanlara gerçekten yardım etmeye karar verdim. Başını sokacak bir çatısı olan herkes kendini şanslı sayabilir. Felaket, bir günden diğerine, kendi suçları olmaksızın, o insanların sahip oldukları her şeyi alıp götürdü. Yardım edebilmek ve bir şeyi geri verebilmek benim için çok şey ifade ediyor.

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