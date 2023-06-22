Nijerya asıllı futbolcu Saka depremzede 26 ailenin barınma masraflarını karşıladı!

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ili yıktı. Binlerce vatandaşımızın ölümüne yol açtı.
Devlet, millet ele ele verip yaraları sarmaya başladı. Deprem bölgesinden evler yükselirken, sınır ötesinden de yardım yağdı. Onlar arasında Arsenal'in Nijerya asıllı yıldızı Bukayo Saka da vardı.
Sosyal medyada ve televizyonda yıkıcı haberleri gördüm ve bu trajediden etkilenen insanlara gerçekten yardım etmeye karar verdim. Başını sokacak bir çatısı olan herkes kendini şanslı sayabilir. Felaket, bir günden diğerine, kendi suçları olmaksızın, o insanların sahip oldukları her şeyi alıp götürdü. Yardım edebilmek ve bir şeyi geri verebilmek benim için çok şey ifade ediyor.