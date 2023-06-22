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    • Yaşam
    • 22.06.2023 09:13
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    • 22.06.2023 09:13
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Yağış çok şiddetli olacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan son hava durumu tahminleri yayımladı. Yayınlanan rapora göre; 3 il için turuncu, 3 il için de sarı kodlu alarm verildi. Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında olacak. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. AFAD ise bazı bölgeler için kritik uyarı yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    O BÖLGELERE KRİTİK UYARI

    Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    Hava sıcaklıkların Batı kesimlerde 1-3 derece artarak, Ege, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

    AFAD PAYLAŞIM YAPTI

    Çte yandan AFAD sosyal medya hesabından Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği konusunda uyardı.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TEKİRDAĞ °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 24°C

    Az bulutlu ve açık

    DENİZLİ °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 25°C

    Az bulutlu ve açık

    MERSİN °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 25°C

    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KAYSERİ °C, 23°C

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 25°C

    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 24°C

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 26°C

    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 24°C

    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    RİZE °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 26°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    TOKAT °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    AĞRI °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    ERZURUM °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    MALATYA °C, 27°C

    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    MARDİN °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Yağış çok şiddetli olacak
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