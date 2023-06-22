Bursa'da taziye için geldikleri apartmanda halatı kopan seyyar asansör zemine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi.
TAZİYEYE GELMİŞLERDİ
Fatma Çelik, Safura Kader, Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden yakınlarının Yenibahar Sokaktaki bir apartmanda bulunan evine taziye için geldi.
10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER
Yakınlarının kanser tedavisi gördüğü sırada binanın dışına yapılan seyyar asansör ile 3'üncü katta bulunan eve çıkmak isteyen 4 kadın, asansör halatının 3'üncü katta kopması sonucu 10 metre yükseklikten zemine düştü. Durumu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.