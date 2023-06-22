Bursa'da taziye için geldikleri apartmanda halatı kopan seyyar asansör zemine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader, Bursa Şehir Hastanesi'ne, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye götürüldü.

VÜCUTLARINDA ÇOK SAYIDA KIRIK VARMIŞ

Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Müjgan Çelik ile Kerime Çelik'in ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.