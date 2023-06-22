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    • Yaşam
    • 23.06.2023 09:06
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    • 23.06.2023 09:06
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    Bursa'da taziye için geldikleri apartmanda halatı kopan seyyar asansör zemine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde taziye için geldikleri apartmanın dışına yapılan seyyar asansör halatının kopmasıyla zemine çakıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 4 kişiden Fatma Çelik (73) ve Safura Kader (78) hayatını kaybetti, 2 kadın da yaralandı. Olayın ardından asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Taziye evinde asansör faciası: 2 ölü 2 yaralı

    Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi.

    TAZİYEYE GELMİŞLERDİ
    Fatma Çelik, Safura Kader, Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden yakınlarının Yenibahar Sokaktaki bir apartmanda bulunan evine taziye için geldi.

    10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER
    Yakınlarının kanser tedavisi gördüğü sırada binanın dışına yapılan seyyar asansör ile 3'üncü katta bulunan eve çıkmak isteyen 4 kadın, asansör halatının 3'üncü katta kopması sonucu 10 metre yükseklikten zemine düştü. Durumu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader, Bursa Şehir Hastanesi'ne, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye götürüldü.

        VÜCUTLARINDA ÇOK SAYIDA KIRIK VARMIŞ
        Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Müjgan Çelik ile Kerime Çelik'in ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Hayvan bile kendi cinsine yanaşmıyor
        Haberler Yaşam Bursa'da taziye için geldikleri apartmanda halatı kopan seyyar asansör zemine düştü: 2 ölü, 2 yaralı
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