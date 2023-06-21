Kadıköy'de nefes kesen kovalamaca: Polisin dur ihtarına uymayınca olanlar oldu! Şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek enselendi

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi karşısında Kartal yönüne ilerleyen bir araç, polis ekipleri tarafından şüpheli görülerek durdurulmak istendi.

POLİSİN 'DUR" İHTARINA UYMAYINCA KOVALAMACA BAŞLADI

İsminin O.K.G. olduğu öğrenilen araç sürücüsü ekiplerin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçarken, polisler ve şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİREN POLİS MEMURLARI YARALANDI

Araç, yoğun trafik sebebiyle Göztepe Köprüsü altında yavaşlayarak durmak zorunda kalınca Yunus polisleri motosikletle aracın önüne geçti. Şüpheli, aracıyla polis motosikletine çarptı. Ezilme tehlikesi geçiren polis memurları yaralandı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARACININ LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLEREK YAKALANDI

Lastiklerine ateş ederek aracın durmasını sağlayan polisler, şüpheli O.K.G'yi gözaltına aldı. Bölgedeki trafik bir süre durdurulurken, ekipler araçta inceleme yaptı. Şüphelinin, ''yaralama'', ''hakaret'' ve ''dolandırıcılık'' suçlarından arandığı öğrenildi.