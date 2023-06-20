Titanik enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu!

1912 yılında batan ve 1514 kişiye mezar olan Titanik'in enkazına tur düzenlemek için kullanılan küçük denizaltı, Atlantik Okyanusu'nda kayboldu. Deniz aracında kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, ABD'ye bağlı Boston Sahil Güvenliği tarafından denizaltıyı bulmak için arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.





260 BİN TL GÜLÜM...

Isparta'dan sonra Burdur'da da gül hasadı başladı. Üreticiler gülleri topladı. Suyunu ve yağını çıkartı. Yağının özellikle kozmetik alanında kullanıldığını açıkladı. 15 milyon gül yaprağına tekabül eden 4 ton gülden çıkan 1 litre gül yağı ise satış rekoru kırdı. Litresi 10 bin Euro'ya yaklaşık 260 bin TL'ye satıldı.