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    Titanik enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu!

    Buz dağına çarparak batan Titanik’in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı, Atlas Okyanusu’nda kayboldu. İçinde kaç turistin bulunduğu bilinmiyor. İşte sizler için derlediğimiz 20 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Titanik’in laneti

    1912 yılında batan ve 1514 kişiye mezar olan Titanik'in enkazına tur düzenlemek için kullanılan küçük denizaltı, Atlantik Okyanusu'nda kayboldu. Deniz aracında kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, ABD'ye bağlı Boston Sahil Güvenliği tarafından denizaltıyı bulmak için arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.



    260 BİN TL GÜLÜM...
    Isparta'dan sonra Burdur'da da gül hasadı başladı. Üreticiler gülleri topladı. Suyunu ve yağını çıkartı. Yağının özellikle kozmetik alanında kullanıldığını açıkladı. 15 milyon gül yaprağına tekabül eden 4 ton gülden çıkan 1 litre gül yağı ise satış rekoru kırdı. Litresi 10 bin Euro'ya yaklaşık 260 bin TL'ye satıldı.

    ORDU'YA GELİN
    ABD'li Elizabeth Leonard (46), 9 yıl önce Karadeniz gezisine çıktı. Ordu'ya hayran kaldı. Kentte yaşama kararı aldı. 3 çocuk annesi Leonard, özel bir okulda 5 yıl İngilizce öğretmenliği yaptı. Buradaki görevinden ayrılan Leonard, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine el becerilerini geliştirmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu'na (ORMEK) yazıldı. Türkçe'yi de öğrenen Leonard, "Ordu'yu görünce 'Buraya yerleşmeliyiz' dedik ve bir yıl sonra taşındık. Ordu'yu çok seviyoruz" açıklamasını yaptı.



    'KAR'MAŞA
    Yaz geldi. Sahiller şenlendi. Hakkari'de ise mevsim kışa dairdi. Yüksekova'daki yol kardan kapanınca ekipler harekete geçti.

        İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin 1 aydır sürdürdüğü çalışmalarda nihayet sona gelindi. 8 kilometrelik yol, bir ay içinde yer yer 3 metreyi bulan kardan temizlenerek yeniden hizmete girdi. Sahillerde ise yaz hakimdi. Güneşten bunalan turistler mavi sulara atlayıp serinledi.



        İŞ'TE 'CİTİ'L
        Dünyanın büyük bankalarından olan Citibank'ın ilk kadın CEO'su Jane Fraser (55), 2.5 yıllık bu kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. Harvard İşletme mezunu Fraser, yıllık 24.5 milyon dolar maaş aldığını belirterek iş hayatına nasıl adım attığını anlattı:

        21 yaşında Londra'daki Goldman Sachs'ta 'satın alma analisti' olarak işe başladım. Bir gün yönetim kurulu üyelerinden biri, hafta sonu önemli bir toplantıya gideceğini söyledi. Beni de davet etti. Gittiğimiz yer bir golf sahasıydı. Bana çantasını taşımamı söyledi. Şaşırdım ama itiraz etmedim. Önemli olduğunu düşündüğüm kişilerle hem golf oynuyor hem de sohbet ediyordu. Akşam konuştuklarıyla ilgili fikirlerimi sordu, cevapladım. Sonra yükselişim başladı. Yani 'süper' olsanız da en alttan başlamalısınız. Sonra Madrid'e gönderildim. Brezilya'da da görev yaptım. Şimdi Citi'nin CEO'suyum...

        OĞLUM UMURSAMADI
        CEO olduğu günü de anlatan Fraser, "O gün oğlumu defalarca aradım, açmadı... Gece mesaj attı ve 'Anne, ekranlardasın. Sorun yok değil mi?' diye soruyordu. Aradım ve CEO olduğumu söyledim, sadece 'Kutlarım' dedi ve telefonu kapattı. 230 bin çalışanımız var. Birçoğu da genç. Gençleri anlamak zor. Ama bunun için mücadele veriyoruz" ifadesini kullandı.



        'GEZ'OS!
        Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un sahibi ABD'li işadamı Jeff Bezos, aşkı buldu, işi unuttu. Geçtiğimiz 20 yılda sadece 41 gün tatil yapan işadamı, nişanlısı Lauren Sanchez'le sadece 15 ayda 48 gün iş hayatından uzak durdu. Önceki gün Fransa'nın lüks bölgesi Cote d'Azur kıyısında nişanlısıyla el ele yürürken görüntülenen Bezos'un 5 Temmuz'a kadar tatilini sürdüreceği konuşuldu.



            BABAM SAĞOLSUN!
            Milyarder iş insanı George Soros, şirketini ve 25 milyar dolarlık servetinin yönetimini, 37 yaşındaki oğlu Alexander'a devretti. Milyarder küçük Soros'un, Babalar Günü'nü ilk kez sosyal medya hesabından kutladığı belirlendi. Bu tavrı, Amerikan medyasının da dikkatini çekti: Babasını artık seviyor.


            220 MİLYON DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 220 milyon 278 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 884 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 641'er, 3 bilenler 221'er, 2 bilenler 21'er lira alacak.



            295 BİN DEVRETTİ
            10 BİLEN çıkmayınca 295 bin lira devretti. 9 bilenler 6 bin 29'ar, 8 bilenler 571'er, 7 bilenler 104'er, 6 bilenler 18'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira alacak.



                O FOTOĞRAFIN SIRRI
                Dünyanın en zengin iki ismi Elon Musk ve Bernard Arnault'ın iki gün önce Paris'teki Cheval Blanc'ta yemek yemesi hala gündem. Amerikan medyası iki işadamının birbirlerinin şirketlerine çok ciddi yatırım yapacağını iddia etti. "470 milyar dolarlık fotoğrafın sırrı" olarak verilen detaylarda, LVMH'sinin sahibi Arnault'ın TESLA'ya uzun süredir yatırım yapmak istediği notu düşüldü. Elon Musk daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi.

                YUNANLILAR BATIRDI
                Yunanistan'ın Selanik Limanı'nda, Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen ve şu ana kadar 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne kazasıyla ilgili İngiliz medyası ilginç iddialarda bulundu. Sunday Times gazetesi, "Ölü sayısı 600'ün üzerinde. Tekne Yunan sahil güvenlik yetkilileri tarafından bilinçli olarak batırıldı" diye yazdı.

                PITBULL SAVAŞI
                Adana'da özel güvenlik görevlisi Hande Solmaz (32), sokakta beslediği kedilerine pitbull cinsi köpeğin saldırdığını görünce evinden fırladı. Köpeğin sahibi komşusu Serkan S.'ye (24) tepki yağdırdı. S, Solmaz'a yumruk attı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadının burnu kırıldı. Gözaltına alınan Serkan S. serbest bırakıldı. Hande Solmaz, "Karara itiraz edeceğim. Sürekli beni öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

                VELAYET İÇİN ÖLDÜRDÜM
                Gaziantep'te Ertuğrul Kaya (47), 1 hafta önce boşanan kızı Bilge Kaya (25) ile otomobiliyle ilerlerken, eski damadı Mertcan Köse (25), aracıyla önlerini kesti. Otomobilinden inen Köse, eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan baba ve kızı, hayatını kaybetti. Katil, operasyonla yakalandı. Boşanmalarının ardından 4 aylık çocuklarının mahkeme kararı ile velayetinin anneye verilmesini hazmedemeyip cinayeti işlediğini ifade etti.

                MAGANDA KABUSU
                Ünlü oyuncu Özgür Özberk, önceki gün yaya geçidine hızlı giren araca 'Kardeşim dikkat etsene' dediği için şoför tarafından darp edildi. Özberk, "Yerde kafama tekme yedim kaldırıma kafamı çarptım. Şansa yaşıyoruz" diye boyunlukla paylaşım yaptı. Ardından da, "Siz siz olun gözünüzü dört açın, gereksiz tartışmalara girmeyin" diyerek takipçilerini uyardı.

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