Cesedi parçalara ayrılıp ormana atılan Polonyalı Anastasia'nın ölümünde gözaltı kararı!

Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın Kos Adası (İstanköy) korkunç bir cinayetle sarsıldı. Bir otelde çalışan Polonyalı Anastasia Rubinska (27), geçtiğimiz Pazartesi gecesi alkol aldı. Kendisini alması için erkek arkadaşına mesaj attı.

Ancak sevgilisi gelmeden önce, beş kişilik bir Pakistanlı-Bangladeşli erkek grubuyla karşılaştı. İşte o saatten sonra kendisinden haber alınamadı. Kız arkadaşına ulaşamayan genç adam, durumu polise anlattı. Her yerde genç kızı arayan polis bir ihbar üzerine Alykes bölgesinde arama yaptı. Ve Anastasia'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz kızın çıplak vücudu parçalara ayrılmış ve poşet içerisinde ormana atılmıştı.