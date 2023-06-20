Cesedi parçalara ayrılıp ormana atılan Polonyalı Anastasia'nın ölümünde gözaltı kararı!

Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın Kos Adası (İstanköy) korkunç bir cinayetle sarsıldı. Bir otelde çalışan Polonyalı Anastasia Rubinska (27), geçtiğimiz Pazartesi gecesi alkol aldı. Kendisini alması için erkek arkadaşına mesaj attı.
Ancak sevgilisi gelmeden önce, beş kişilik bir Pakistanlı-Bangladeşli erkek grubuyla karşılaştı. İşte o saatten sonra kendisinden haber alınamadı. Kız arkadaşına ulaşamayan genç adam, durumu polise anlattı. Her yerde genç kızı arayan polis bir ihbar üzerine Alykes bölgesinde arama yaptı. Ve Anastasia'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz kızın çıplak vücudu parçalara ayrılmış ve poşet içerisinde ormana atılmıştı.
İTALYA'YA BİLET ALMIŞ
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Tamamı Bangladeşli ve Pakistanlı'ydı. 4 kişi serbest bırakılırken, Bangladeş uyruklu zanlının evinde genç kızın DNA'sına rastlandı. Yunan polisi, tecavüz ihtimalini de araştırdı. Çünkü Bangladeşli adamda boğuşma ve tırnak izleri vardı. Bangladeş uyruklu şüphelinin, Polonyalı kadın kaybolduktan sonra İtalya'ya tek yönlü uçak bileti aldığı saptandı.