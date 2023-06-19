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    Gaziantep'te kan donduran olay! Boşandığı eşine ve kayınpederine av tüfeğiyle dehşet saçtı

    M.K., boşandığı eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya’yı adliye çıkışı takibe aldı. Araçla önlerini keserek silahla hayattan kopardı. Güvenlik kamerası görüntüleri ise dehşetin yüzünü ortaya çıkardı.

    Ölümcül takip

    Gaziantep'te M.K. (25) ve eşi Bilge Kaya (25), geçen cuma boşanmak için adliyeye gitti. İmzaların ardından ikilinin işi bitti. Bilge Kaya, babası Ertuğrul Kaya (47) ile eve doğru yola çıktı. Ancak M.K., otomobiliyle ikiliyi takibe başladı. Önlerini kesti. Aracından inen M.K., eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti.

    Araçtan inen kayınpeder, eski damadına engel olmaya çalıştı. M.K., Kaya'ya ve otomobildeki eski eşine ateş açtıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan baba ile kızı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    HER YERDE ARANIYOR
    Olay anı ise bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde elinde M.K.'nin tüfeği ile otomobildeki Bilge Kaya ve kendisine engel olmaya çalışan Ertuğrul Kaya'ya ateş ettiği görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan M.K.'nin yakalanması için özel bir ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceleyerek iz sürdü.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te kan donduran olay! Boşandığı eşine ve kayınpederine av tüfeğiyle dehşet saçtı
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