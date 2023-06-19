Gaziantep'te kan donduran olay! Boşandığı eşine ve kayınpederine av tüfeğiyle dehşet saçtı

Gaziantep'te M.K. (25) ve eşi Bilge Kaya (25), geçen cuma boşanmak için adliyeye gitti. İmzaların ardından ikilinin işi bitti. Bilge Kaya, babası Ertuğrul Kaya (47) ile eve doğru yola çıktı. Ancak M.K., otomobiliyle ikiliyi takibe başladı. Önlerini kesti. Aracından inen M.K., eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti.

Araçtan inen kayınpeder, eski damadına engel olmaya çalıştı. M.K., Kaya'ya ve otomobildeki eski eşine ateş açtıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan baba ile kızı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.