11 yıl önce evlat edinilen Bayram 18'ine girdi! Ailenin ayrılmaz bir parçası oldu

Afyonkarahisar'da üç çocukları bulunan Türkan-Hüdai Kaçmaz çifti, arkadaşlarının tavsiyesiyle koruyucu aile olmak için 11 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. 7 yaşındaki Bayram'a evlerinin kapısını açtı. Şimdi 18'in giren Bayram, bu süreçte tam bir aile şefkatiyle yaşadı.
Türkan Kaçmaz, "Üç çocuğumu nasıl eğittiysem, Bayram'ı da aynı şekilde büyüttüm. Çocuklarımdan hiçbir zaman ayırmadım. İlk zamanlar çok içine kapanıktı. Daha sonra uyum sağladı. Küçük oğlum, Bayram'ı okula götürdü, bisiklete bindirdi, 'kardeşim' diye korurdu. Torunlarım Bayram'a 'dayı' dediler. O benim gururum" diyerek mutluluğunu anlattı. Baba Hüdai Kaçmaz da Bayram'ı öz evlatları gibi sevdiğini, ailenin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.
SALDA'YA ATLI KORUMA
Burdur'un Yeşilova İlçesi'ndeki turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nde Atlı Jandarma Timi göreve başladı. Timin, bu yıl da 10 Ağustos'a kadar görev yapacağı açıklandı. Ekiplerin Tabiat Parkı ormanlık alanı ve orman evi çevresinde, orman yangınlarını önlemek ve orman suçlarıyla mücadele etmek maksadıyla aktif olarak devriye faaliyeti yürüttüğü hatırlatıldı.
ÖDÜLE DOYMUYOR
İzmir Yaşar Üniversitesi Müzik Akademisi Piyano Bölümü öğrencisi Nehir Özzengin (18), ödül serisine bir yenisini daha ekledi. Genç yetenek, Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı yarışmalarda bugüne kadar 14 müzik ödülü elde etti. Notaların prensesi, Sırbistan'da yapılan Uluslararası Mozart Piyano Yarışması'nda da birinci olmayı bildi. Birincilik ödüllerinin sayısını 7'ye yükseltti.
KARGODA ÖRÜMCEK
Muğla Marmaris'te Polonya'dan bir alıcıya "Akvaryum bitkisi" diye gönderilen kargo, ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede, küçük cam tüplerde 76 yavru tarantula ele geçirildi. Örümcekler, Kırıkkale Üniversitesi uzmanlarınca incelendi. Bu küçük hayvanların 8 farklı türdeki yavru tarantula olduğu tespit edildi.