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    11 yıl önce evlat edinilen Bayram 18'ine girdi! Ailenin ayrılmaz bir parçası oldu

    Üç çocuklu aile, 11 yıl önce evlerine aldıkları Bayram’ı, diğer evlatlarından ayırmadı. Şimdi 18’ine giren Bayram, mutlu bir yuvada yaşadı. Lise ikincisi olarak diplomasını aldı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’Bayram’ sevinci!

    Afyonkarahisar'da üç çocukları bulunan Türkan-Hüdai Kaçmaz çifti, arkadaşlarının tavsiyesiyle koruyucu aile olmak için 11 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. 7 yaşındaki Bayram'a evlerinin kapısını açtı. Şimdi 18'in giren Bayram, bu süreçte tam bir aile şefkatiyle yaşadı.

    Türkan Kaçmaz, "Üç çocuğumu nasıl eğittiysem, Bayram'ı da aynı şekilde büyüttüm. Çocuklarımdan hiçbir zaman ayırmadım. İlk zamanlar çok içine kapanıktı. Daha sonra uyum sağladı. Küçük oğlum, Bayram'ı okula götürdü, bisiklete bindirdi, 'kardeşim' diye korurdu. Torunlarım Bayram'a 'dayı' dediler. O benim gururum" diyerek mutluluğunu anlattı. Baba Hüdai Kaçmaz da Bayram'ı öz evlatları gibi sevdiğini, ailenin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

    SALDA'YA ATLI KORUMA
    Burdur'un Yeşilova İlçesi'ndeki turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nde Atlı Jandarma Timi göreve başladı. Timin, bu yıl da 10 Ağustos'a kadar görev yapacağı açıklandı. Ekiplerin Tabiat Parkı ormanlık alanı ve orman evi çevresinde, orman yangınlarını önlemek ve orman suçlarıyla mücadele etmek maksadıyla aktif olarak devriye faaliyeti yürüttüğü hatırlatıldı.

    ÖDÜLE DOYMUYOR
    İzmir Yaşar Üniversitesi Müzik Akademisi Piyano Bölümü öğrencisi Nehir Özzengin (18), ödül serisine bir yenisini daha ekledi. Genç yetenek, Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı yarışmalarda bugüne kadar 14 müzik ödülü elde etti. Notaların prensesi, Sırbistan'da yapılan Uluslararası Mozart Piyano Yarışması'nda da birinci olmayı bildi. Birincilik ödüllerinin sayısını 7'ye yükseltti.



    KARGODA ÖRÜMCEK
    Muğla Marmaris'te Polonya'dan bir alıcıya "Akvaryum bitkisi" diye gönderilen kargo, ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede, küçük cam tüplerde 76 yavru tarantula ele geçirildi. Örümcekler, Kırıkkale Üniversitesi uzmanlarınca incelendi. Bu küçük hayvanların 8 farklı türdeki yavru tarantula olduğu tespit edildi.

        EN BABA ACI
        Türkiye, bir Babalar Günü'nü daha geride bıraktı. En çok da şehitliklerde duygusal anlar yaşandı. Edirnekapı Şehitliği, evlatlarını ziyarete gelen babaların dualarıyla yankılandı. Şehit yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da şehitlere dua etmek için kabristandaki yerlerini aldı. 1995'te Tunceli'de silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düşen Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz, "Enver benim tek oğlumdu. Vatan için 18 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Oğlum bize gelemedi biz ona geldik. Vatan sağ olsun" diye ağladı.



        BU TERÖR BİTECEK!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Önemli mesajlar verdi: Özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde kat ettiğimiz yol, hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi. Bir tarafta semalarımızda kartal gibi süzülen SİHA'larımız, diğer tarafta siz kahramanlarımız. O eli kanlı hainleri gözünüzü kırpmadan etkisiz hale getiriyorsunuz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, mücadeleye devam edeceğiz.



        FİDAN ANALİZİ
        Londra'da yayınlanan Şarkul Avsat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın portresini çıkardı. Fidan'ı, "Mütedeyyin delikanlı olarak bir astsubaydan; husumetli ülkelere açılım diplomasisinin liderliğine: 'Türkiye'nin sır küpü Hakan Fidan' başlığıyla anlattı. Yazıda Fidan'ın özellikle sevdiği tarihi dizileri kaçırmadığı, teknoloji tutkusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezilerinde sürekli kitap okuma alışkanlığına vurgu yapıldı.



            SINAV MARATONU YÜKSEKÖĞRETİM
            Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumu dün düzenlendi. 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'de, 338 bin 14 kişinin başvurduğu YDT ise saat 15.45'te yapıldı. Yaklaşık 400 bin kişinin görev aldığı sınavlarda adaylar, AYT'de saat 10.00'dan, YDT ise 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Dolayısıyla önceki gün olduğu gibi dün de sınava yetişmek için koşanlar vardı. AYT'ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT'ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları oldu.

            MATEMATİK KOLAYDI
            NAZLI ÖZEL:             Matematik kolaydı. Sadece sayısal çözdüm. Fen de fena değildi. Matematikte çok uzun sorular yoktu, bu anlamda süreyi de yetiştirmek mümkün oldu.

            SINAV YOLUNDA KAZA
            Sakarya'da Babalar Günü'nde kahreden bir kaza yaşandı. Zafer Kılıç, dün sabah kızını sınava yetiştirmeye çalıştı. Ancak kullandığı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Duvara çarptı. Kılıç, hayatını kaybetti. Kızı Eslem Nur ise ağır yaralandı.

            JANDARMA YETİŞTİRDİ
            Mardin Nusaybin'de sınava geç kalan 2 aday, üniversite sınavının ikinci oturumuna geç kalacağını söyleyerek jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ekipler de öğrencileri sınava yetiştirdi. Adaylar, teşekkür etti.

            KANIMIZ DONDU
            İzmir Bayraklı Adalet Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde yaşayan Türkmen kişilerden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingirle eve giren ekipler, derin dondurucuda 3'ü kadın (G.H, L.G, L.G.) ile 1'i erkek (R.) 4 Türkmenistan uyruklu kişinin cesediyle karşılaştı. Polis, cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmen şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

            FİLM DEĞİL GERÇEK
            Muğla'da Ali M.T., önceki gün kayınvalidesi Sevgi Ağı ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine T., eline aldığı bıçakla, kayınvalidesinin boğazını kesti. Kanlar içinde yere yığılan kayınvalidesine 8 bıçak darbesiyle daha saldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ağı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil ve eşi Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı. A. M.T.'nin, sosyal medyadaki film gruplarında cinayet ve seri katil filmi önerileri istediği ortaya çıktı. T., sosyal medyada "Dostlar merhaba. Seri katil filmleri önerirseniz çok sevinirim" diye yazdı.
            Hayrettin ŞAŞMAZ

            KAÇIŞ YOK!
            İzmir'de pide ustası R.Y. (26), 7 ay önce evlendiği eşi 21 yaşındaki Dudu Önal Y.'nin ayrılmak istemesi üzerine pansiyonda kabloyla boğarak hayattan kopardı. Sırra kadem bastı. Dün ise yapılan takibin ardından Konak ilçesinde yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y. çiftinin 3.5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

            SPIDER-MAN BERZAN
            İstanbul Arnavutköy'de Berzan Korkmaz, cep telefonundan Spiderman'i seyre daldı. Atlama sahnesini izleyince yerinden kalktı. Cama çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine çakıldı. Vücudunda ne kırık ne de kan vardı. Doktorları bile şaşırttı: Yaşaması büyük mucize... Meslek hayatımızda böyle bir olayla ilk defa karşılaştık...

            YÜREK DAY'ANA'MAZ
            Denizli'de öğretmen Nazlı Çaray, 8 aylık bebeğini yıkarken fenalaştı. Küçük yavru ağlamaya başladı. Sesi duyan komşuları kapıyı kırdı. Ambulans çağırdı. Ancak kalp krizi geçiren Çaray kurtarılamadı.

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            Asgari ücretliye zam trafiği hızlandı
            Haberler Yaşam 11 yıl önce evlat edinilen Bayram 18'ine girdi! Ailenin ayrılmaz bir parçası oldu
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