11 yıl önce evlat edinilen Bayram 18'ine girdi! Ailenin ayrılmaz bir parçası oldu

Afyonkarahisar'da üç çocukları bulunan Türkan-Hüdai Kaçmaz çifti, arkadaşlarının tavsiyesiyle koruyucu aile olmak için 11 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. 7 yaşındaki Bayram'a evlerinin kapısını açtı. Şimdi 18'in giren Bayram, bu süreçte tam bir aile şefkatiyle yaşadı.

Türkan Kaçmaz, "Üç çocuğumu nasıl eğittiysem, Bayram'ı da aynı şekilde büyüttüm. Çocuklarımdan hiçbir zaman ayırmadım. İlk zamanlar çok içine kapanıktı. Daha sonra uyum sağladı. Küçük oğlum, Bayram'ı okula götürdü, bisiklete bindirdi, 'kardeşim' diye korurdu. Torunlarım Bayram'a 'dayı' dediler. O benim gururum" diyerek mutluluğunu anlattı. Baba Hüdai Kaçmaz da Bayram'ı öz evlatları gibi sevdiğini, ailenin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

SALDA'YA ATLI KORUMA

Burdur'un Yeşilova İlçesi'ndeki turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nde Atlı Jandarma Timi göreve başladı. Timin, bu yıl da 10 Ağustos'a kadar görev yapacağı açıklandı. Ekiplerin Tabiat Parkı ormanlık alanı ve orman evi çevresinde, orman yangınlarını önlemek ve orman suçlarıyla mücadele etmek maksadıyla aktif olarak devriye faaliyeti yürüttüğü hatırlatıldı.