- Yaşam
- 17.06.2023 20:20
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- 17.06.2023 20:20
İstanbul'un incisi Vaniköy Camii'ni Kalyon ihya etti: Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk
İstanbul'un incisi Vaniköy Camii, Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Bunun üzerine Vaniköy Camii, Kalyon Vakfı tarafından yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Vaniköy Camii'nin açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Projeyi gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'na teşekkürlerini iletti. Kalyon Vakfı'ndan Vaniköy Camii ile ilgili yapılan video paylaşımlı Twitter açıklamasında, "Dişimizi tırnağımıza kattık. Hiç durmadık. Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve Vaniköy Camii'yi aslına uygun olarak ihya ettik" ifadelerine yer verildi. İşte kare kare Kalyon tarafından ihya edilen Vaniköy Camii'nin yeni görünümü....
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