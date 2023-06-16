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    Deprem felaketinin ardından kuruyemişçi enkazında ayçiçekleri yeşerdi!

    Depremin yerle bir ettiği kuruyemişçinin enkazında ayçiçekleri yeşerdi. Görenler “Her şeye rağmen hayat” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 16 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Gözlerimiz yeşerdi

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta peş peşe yaşanan iki deprem, yüzyılın en büyük afetiydi. Kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızın acısı yürekleri deldi geçti. Devlet-millet el ele verip bu kötü günleri atlatmak için seferberlik ilan etti. İşte depremin vurduğu illerden gelen bir fotoğraf karesi ise film gibiydi. Kahramanmaraş'ta yıkılan bir kuruyemişçinin enkazında ayçiçekleri yeşerdi. Zaman içerisinde filizlenerek boyları yarım metreye ulaşan ayçiçeklerinin açması cadde yürüyen vatandaşların dikkatini çekti.

    HAYAT DERSİ
    Malatya'da yaşayan okul müdürü Süryal Sarıbaş, geçtiğimiz Kasım ayında kontrol için hastaneye gitti. Meme kanseri olduğunu öğrendi. Ama hiç pes etmedi. Göğsü alınan ve kemoterapi gören Süryal Sarıbaş, bir yandan da mesleğine devam etti. Sarıbaş, "İzin alabilirim ama çocuklarla, arkadaşlarımla beraber olmak bana daha iyi geliyor. Bunlar beni iyileştiriyor" dedi.



    ESTET'İSYAN'
    İzmir'de estetisyen Pervin Kubilay, sosyal medyada bir sahte bahis sitesinin tanıtımını tıkladı. 400 TL yatırıp, 82 bin 400 TL kazanmak isterken fena halde kandırıldı. Kubilay, başına gelenleri şöyle anlattı: Bana 'Parayı alabilmeniz için çeşitli vergi, komisyon ve ödemeler var' dediler. Sonra da verdikleri hesap numarasına çeşitli miktarlarda para yatırmamı istediler istedi. Böyle tam 80 bin 400 TL kaptırdım.



    22 YAVRU 'DOG'URDU
    Avustralya'da 3 yaşındaki Honey adlı köpek bir rekora imza attı. Tek seferde 22 yavru birden doğurup ülke rekoru kırdı. Sahibi Jayden Cousins, şaşkınlığını şu sözlerle anlattı: 10 saat içinde, yaklaşık 11 yavru doğuracağını tahmin ettim. Sabahın dördünde hâlâ yavru alıyorduk.



        'BAL' GİBİ ÖDÜL
        Adana Kozan'da üretilen balın ünü, sınırları aştı. Tam 188 ülkeden balın değerlendirildiği London Honey Awards yarışmasında birinci olmayı başardı. Bu arada mucizevi balı yapan arılar, özü Toros Dağları'nın eteğindeki çiçeklerden alıyor. Antioksidan içeren bu bal, kanser hücrelerinin oluşumunu önlüyor.

        DERİN SAVAŞ
        ABD eski Başkanı Donald Trump, Mar-a-Lago'daki malikanesinde ve özel kulübünde ulusal savunma bilgileri de dahil çok sayıda gizli belgeyi saklamakla suçlandı. Miami'de Salı günü hakim karşısına çıkan Trump, "2024'te başkan seçilirsem, Amerikan derin devletini tamamen ortadan kaldıracağım" dedi. Trump'a cevap, CIA eski Direktörü John Brennan'dan geldi: Trump kesinlikle bir tehdit, ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehlike, bu uzun yıllardır böyle ve böyle olmaya da devam edecek. Bu konuda sessiz kalmak büyük bir hata."



        PAPA'DAN UFO!
        Uzaylılarla temas hakkında iddialarda bulunan eski Pentagon yetkilisi David Grusch, gizemiyle bilinen 51. Bölge için de açıklamalarda bulundu. Yıllar önce İtalya'da düşen bir UFO vardı. Papa o tarihte Pentagon'la irtibat kurdu ve o araç 51. Bölge'ye getirildi. BU konuda çok özel bilgiler var. Vatikan'ın gizli belgelerinde de ayrıntılar bulunuyor" dedi. ABD Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde Groom Gölü yakınlarında bulunan 51. Bölge'ye çok az sayıda kişinin giriş izni bulunuyor.

            SILVIO'NUN KÜLLERİ
            İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenazesi için Milano'daki Duomo Katedrali'nde önceki gün devlet töreni düzenlendi. Berlusconi'nin tabutu cenaze arabasından indirilip katedrale taşınırken cenaze için toplanan binlerce kişi tarafından alkışlandı. Devlet töreninin ardından tabut, Alessandria kenti yakınlarındaki Valenziano Panta Rei Krematoryum Tapınağı'na götürüldü. Dün de Berlusconi'nin vasiyeti üzerine tabutla birlikte yakma işlemi gerçekleşti. Berlusconi'nin küllerinin bir bölümü çocuklarına paylaştırılacak.

            AVUKATIN SIR SONU
            Ankara'da avukat Belen Nesil Coşğun (24), bir rezidansta silahla vurulmuş olarak bulundu. KADES'e yapılan çağrıyla olay yerine giden polis ekipleri, Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet B'yi gözaltına aldı. Muhammet B. ise kız arkadaşının banyoda intihar ettiğini, ekiplere kendisinin haber verdiğini öne sürdü. Olayda kullanılan silah ise yorganın arasında bulundu.

            'ŞOK'OOTER!
            İstanbul'da yaşayan Serkan Karasu, elektrikli scooterını iş yerinde şarj etti. Ancak bir sürü patlamanın ardından alevler yükseldi. Büyük şok yaşayan Karasu, "Evde patlasaydı şansımız yoktu. Evde olsa makine, Allah korusun ev yanar" dedi. Elektronik Teknikeri Şenol Baran, patlamanın lityum pillerden kaynaklandığını belirtti.

            GURURUN BATSIN!
            Diyarbakır'da 1 çocuk babası Erkan Tartuk (30) ve Şule Akdeniz Tartuk (21) çifti, geçen yıl boşanmaya karar verdi. Genç kadın, annesinin evine gitti. Soluğu sinirle kayınvalidesinin evinde alan koca, eşini boynundan bıçaklayarak hayattan kopardı. Katil, tutuklandı. Dün görülen karar duruşmasında Tartuk'un yaptığı savunma pes dedirtti. Eşinin hakaret etmesi ve yüzüme tükürmesi nedeniyle gururunun kırıldığını belirten katil, "Biraz canı yansın istedim. Elime yumuşak veya sert ne geldiyse onunla müdahale edecektim ancak elime bıçak geldi" dedi. Mahkeme, caniyi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

            ARAZİ SAVAŞI
            Kan donduran vahşet Bismil'in Serçeler Köyü'nde yaşandı. Taş ile Alyamaç ailesi, 300 dönümlük arazi için yıllar önce anlaşmazlık yaşadı. Sorunu 3 yıl önce yargıya taşıdı. Dava devam ederken, arazinin Şida mezrasındaki bölümüne ekilen arpa ve buğdaylara, 3 ay önce zirai ilaç atıldı. Gerilim daha da arttı. Dün iki taraf, ekinleri biçtikleri sırada yeniden tartışmaya başladı. Olay yerini otomatik silah ve tabancaların kullanıldığı çatışmaya bıraktı. Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş, Mehmet Can Taş, Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. M. Alyamaç ve A. Alyamaç da yaralandı.
            Hüseyin KAÇAR



                MUSTİ'Yİ SARSAN KAZA
                Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan cayrokopterdeki pilot Sinan Yılmaz (47) ile yolcu Melis Sandal (34) yaralandı. Jandarma ve ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Yılmaz ve Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



                30 MİLYON DEVRETTİ
                6 BİLEN çıkmayınca 30 milyon 88 bin lira devretti. 5 bilenler 50 bin 373'er, 4 bilenler bin 175'er, 3 bilenler 59'ar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.



                'TAHA' BÜYÜK ACI YOK
                Hataylı Youtube fenomeni Taha Duymaz, asrın depreminde can verdi. Onunla özdeşleşen mutfağına annesi Meryem girdi: Felakette tam 3 evladımı kaybettim. Yemek yaptıkça yavrumun hatırasını yaşatıyorum.

                ÇOK AC'AYI'P
                Bitlis'te bir ayı, kış uykusundan uyandı. Ağaca asılı ekmeği pençeleriyle aldı. Midesine attı. O anlar bir vatandaşın cep kamerasına saniye saniye yansıdı.

                İNA'DİNA' TAKİP!
                Karabük'te ölü bulunan Dina Ibouanga (17) için Çapa Tıp Fakültesi'nden rapor istendi. Adli Tıp incelemesinin, davanın seyrini değiştireceği belirtildi.

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                Haberler Yaşam Deprem felaketinin ardından kuruyemişçi enkazında ayçiçekleri yeşerdi!
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