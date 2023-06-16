Deprem felaketinin ardından kuruyemişçi enkazında ayçiçekleri yeşerdi!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta peş peşe yaşanan iki deprem, yüzyılın en büyük afetiydi. Kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızın acısı yürekleri deldi geçti. Devlet-millet el ele verip bu kötü günleri atlatmak için seferberlik ilan etti. İşte depremin vurduğu illerden gelen bir fotoğraf karesi ise film gibiydi. Kahramanmaraş'ta yıkılan bir kuruyemişçinin enkazında ayçiçekleri yeşerdi. Zaman içerisinde filizlenerek boyları yarım metreye ulaşan ayçiçeklerinin açması cadde yürüyen vatandaşların dikkatini çekti.
HAYAT DERSİ
Malatya'da yaşayan okul müdürü Süryal Sarıbaş, geçtiğimiz Kasım ayında kontrol için hastaneye gitti. Meme kanseri olduğunu öğrendi. Ama hiç pes etmedi. Göğsü alınan ve kemoterapi gören Süryal Sarıbaş, bir yandan da mesleğine devam etti. Sarıbaş, "İzin alabilirim ama çocuklarla, arkadaşlarımla beraber olmak bana daha iyi geliyor. Bunlar beni iyileştiriyor" dedi.
ESTET'İSYAN'
İzmir'de estetisyen Pervin Kubilay, sosyal medyada bir sahte bahis sitesinin tanıtımını tıkladı. 400 TL yatırıp, 82 bin 400 TL kazanmak isterken fena halde kandırıldı. Kubilay, başına gelenleri şöyle anlattı: Bana 'Parayı alabilmeniz için çeşitli vergi, komisyon ve ödemeler var' dediler. Sonra da verdikleri hesap numarasına çeşitli miktarlarda para yatırmamı istediler istedi. Böyle tam 80 bin 400 TL kaptırdım.
22 YAVRU 'DOG'URDU
Avustralya'da 3 yaşındaki Honey adlı köpek bir rekora imza attı. Tek seferde 22 yavru birden doğurup ülke rekoru kırdı. Sahibi Jayden Cousins, şaşkınlığını şu sözlerle anlattı: 10 saat içinde, yaklaşık 11 yavru doğuracağını tahmin ettim. Sabahın dördünde hâlâ yavru alıyorduk.