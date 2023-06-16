Deprem felaketinin ardından kuruyemişçi enkazında ayçiçekleri yeşerdi!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta peş peşe yaşanan iki deprem, yüzyılın en büyük afetiydi. Kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızın acısı yürekleri deldi geçti. Devlet-millet el ele verip bu kötü günleri atlatmak için seferberlik ilan etti. İşte depremin vurduğu illerden gelen bir fotoğraf karesi ise film gibiydi. Kahramanmaraş'ta yıkılan bir kuruyemişçinin enkazında ayçiçekleri yeşerdi. Zaman içerisinde filizlenerek boyları yarım metreye ulaşan ayçiçeklerinin açması cadde yürüyen vatandaşların dikkatini çekti.

HAYAT DERSİ

Malatya'da yaşayan okul müdürü Süryal Sarıbaş, geçtiğimiz Kasım ayında kontrol için hastaneye gitti. Meme kanseri olduğunu öğrendi. Ama hiç pes etmedi. Göğsü alınan ve kemoterapi gören Süryal Sarıbaş, bir yandan da mesleğine devam etti. Sarıbaş, "İzin alabilirim ama çocuklarla, arkadaşlarımla beraber olmak bana daha iyi geliyor. Bunlar beni iyileştiriyor" dedi.