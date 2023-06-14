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    Vedat Milor tartışmanın fitilini ateşledi! "İstanbul'da çiğ köfte yok hepsi kısır"

    Vedat Milor “İstanbul’da çiğ köfte yok hepsi kısır” dedi. Tartışmanın fitilini ateşledi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’Kısır’ tartışma!

    Gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez çiğ köfteyi masaya yatırdı. Twitter'daki adresinden çiğköfte paylaşımı yaptı. Ardından "İstanbul'da çiğköfte yok. Hepsi aslında kısır" ifadesini kullandı.

    İşte bu ifade sosyal medyada yorumları patlattı. Bazı takipçileri "Hocam 2008'de çiğköftede et yasaklandı. Meydan bulgura kaldı. Yani aslında bir çeşit kısır" yorumunu yaptı. Bol miktarda mizah içeren diğer yorumlar ise şunlardı:
    -Yok hocam kısır değil hepsinin 3-5 çocuğu var.



    -Çiğköfteciler derneğinin açıklama yapmasını bekliyorum.

    -Vedat bey, Fatih Kadınlar Pazarı'nda çiğ köfte varmış.

    -Nasıl yani... Bunca yıldır ben kısır bağımlısı mıyım?



    YILAN HİKAYESİ
    Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan kapısında ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Tarihi yılan heykeli 3 ay önce çalındı. Bulunamadı. Bunun üzerine heykeltraş Ozan Dursun tarafından 110 kiloluk yeni yılan heykeli yapıldı. Heykel, kapının önüne monte edilirken Dursun, "19. yüzyıldan kalma bir eserin replikasını 1 aylık bir süreçte ürettik" ifadesini kullandı.



    SARSICI FOTOĞRAF
    Kahmanmaraş merkezli deprem yürekleri yaktı. Aylar sonra ortaya çıkan bir manzara ise hayretler içinde bıraktı. Hatay Antakya'da 2 katlı kerpiç ev duvarları ile yıkıldı. Ancak üst kattaki koltuk takımı sapasağlam kaldı. Yerinden bile oynamadı. 300 yıllık binadan geriye kalan bu manzara görenleri şoka uğrattı.



        'TEA'YARBAKIR
        Diyarbakır'da Mehmet Kızıltaş, özel bir hastanenin yemek firmasında işe girdi. Yöneticisine gelen misafire demleme yerine sallama çay verdi. Bu yüzden işini kaybetti. O da işe iade davası açıp hakkını arayacağını söyledi. Davayı kazandı ama işyeri kabul etmedi. Mahkeme kararı uygulamayan işverene cezayı kesti. Kızıltaş'a 77 bin 340 lira tazminat ödemesine hükmetti...

        HOS'PES'!
        Arjantin Aerolineas Argentinas Havayolları'nda hostes olan Daniela Carbone (47), kaptan sevgilisi Picho'yu kendisinden daha genç olan meslekdaşına kaptırdı. Bunalıma giren kadın, intikam almayı kararlaştırdı. Buenos Aires'teki Ezeiza Uluslararası Havaalanı'ndan Miami'ye gitmek üzere kalkışa hazırlanan eski sevgilisi Picho'nun kullandığı uçak için bomba ihbarı yaptı. Şirketin bu sahte ihbar yüzünden yüzden zarara uğradığı vurgulandı. Gözaltına alınan Carbone, ajan olmakla suçlandı. İşten çıkarıldı.


        26 MİLYON DEVRETTİ
        6 BİLEN çıkmayınca 26 milyon 792 bin lira devretti. 5 bilenler 65 bin 480'er, 4 bilenler bin 57'şer, 3 bilenler 55'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

        CANLI CANLI EZİY'ET'
        Adana Et ve Süt Kurumu kombinasında kesime hazırlanan bir inek, huysuzlandı. Görevliler, hayvanı yere yatırdı. Sakinleşmemesi üzerine M.A.T. ve İ.G, ineğin başına demir sopayla vurarak hayvanı bayıltmaya çalıştı. Yaşanan anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı. İnfiale yol açtı. İşten alınıp gözaltına alınan iki kişi, "Sakinleştirmek için vurduk" savunması yaptı.

        TABUTTA RÖVEŞATA!
        Ekvador'da Bella Montoya (76), kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalbi uzun süre duran kadın, ölü olarak raporlandı. Tabuta koyulan Montoya, saatlerce orada kaldı. Ancak cenaze anında tabutta nefes aldığı anlaşıldı. Canlı çıkan kadını görenler, şok yaşadı. Bu anlar sosyal medyada rekor kırdı.

        KONYA'DA ÖĞRENCİLER OKULLARINA BİSİKLETLE GİDİYOR
        Konya Büyükşehir Belediyesi, 604 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'da çocukların bisikletle okula güvenli gitmelerini sağlamak için başlattığı "Güvenli Okul Yolları Projesi"ni sürdürüyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, "Hem güvenli ulaşıma hem de spor yapan sağlıklı yarınlara destek veren projemiz Türkiye'ye örnek oluyor." dedi.

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        Haberler Yaşam Vedat Milor tartışmanın fitilini ateşledi! "İstanbul'da çiğ köfte yok hepsi kısır"
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