Vedat Milor tartışmanın fitilini ateşledi! "İstanbul'da çiğ köfte yok hepsi kısır"

Gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez çiğ köfteyi masaya yatırdı. Twitter'daki adresinden çiğköfte paylaşımı yaptı. Ardından "İstanbul'da çiğköfte yok. Hepsi aslında kısır" ifadesini kullandı.

İşte bu ifade sosyal medyada yorumları patlattı. Bazı takipçileri "Hocam 2008'de çiğköftede et yasaklandı. Meydan bulgura kaldı. Yani aslında bir çeşit kısır" yorumunu yaptı. Bol miktarda mizah içeren diğer yorumlar ise şunlardı:

-Yok hocam kısır değil hepsinin 3-5 çocuğu var.





-Çiğköfteciler derneğinin açıklama yapmasını bekliyorum.



-Vedat bey, Fatih Kadınlar Pazarı'nda çiğ köfte varmış.



-Nasıl yani... Bunca yıldır ben kısır bağımlısı mıyım?