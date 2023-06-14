Vedat Milor tartışmanın fitilini ateşledi! "İstanbul'da çiğ köfte yok hepsi kısır"

Gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez çiğ köfteyi masaya yatırdı. Twitter'daki adresinden çiğköfte paylaşımı yaptı. Ardından "İstanbul'da çiğköfte yok. Hepsi aslında kısır" ifadesini kullandı.
İşte bu ifade sosyal medyada yorumları patlattı. Bazı takipçileri "Hocam 2008'de çiğköftede et yasaklandı. Meydan bulgura kaldı. Yani aslında bir çeşit kısır" yorumunu yaptı. Bol miktarda mizah içeren diğer yorumlar ise şunlardı:
-Yok hocam kısır değil hepsinin 3-5 çocuğu var.
-Çiğköfteciler derneğinin açıklama yapmasını bekliyorum.
-Vedat bey, Fatih Kadınlar Pazarı'nda çiğ köfte varmış.
-Nasıl yani... Bunca yıldır ben kısır bağımlısı mıyım?
YILAN HİKAYESİ
Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan kapısında ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Tarihi yılan heykeli 3 ay önce çalındı. Bulunamadı. Bunun üzerine heykeltraş Ozan Dursun tarafından 110 kiloluk yeni yılan heykeli yapıldı. Heykel, kapının önüne monte edilirken Dursun, "19. yüzyıldan kalma bir eserin replikasını 1 aylık bir süreçte ürettik" ifadesini kullandı.
SARSICI FOTOĞRAF
Kahmanmaraş merkezli deprem yürekleri yaktı. Aylar sonra ortaya çıkan bir manzara ise hayretler içinde bıraktı. Hatay Antakya'da 2 katlı kerpiç ev duvarları ile yıkıldı. Ancak üst kattaki koltuk takımı sapasağlam kaldı. Yerinden bile oynamadı. 300 yıllık binadan geriye kalan bu manzara görenleri şoka uğrattı.