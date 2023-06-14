Futbol camiasını dolandıran Seçil Erzan'dan skandal açıklama! "Parasızım"

İstanbul'da bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, "Özel fon" kumpasıyla spor dünyasının ünlü isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi 80 milyon dolar dolandırdı.

Şikayet üzerine yakalanıp tutuklandı. İlk ifadesinde "Kimseyi dolandırmadığı" iddiasını ortaya attı. Birlikte çalıştığı kişiler, Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Fatih Terim'in de futbolcuları Erzan ile tanıştırdığı vurgulandı.





KİMSE ZİYARET ETMİYOR

Bakırköy Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erzan hakkında hazırlanacak iddianame için soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiği anlaşıldı. Bu arada adeta kaderine terk edildiği öğrenilen Erzan'ın kendi durumuyla ilgili dert yandığı ortaya çıktı. "Ziyaretime kimse gelmiyor. İki haftadır avukatım bile uğramadı" diyen Erzan'ın koğuştakilerle sohbetinde "Herkes kendini kurtardı, her şeyim gitti.

Beş parasız kaldım. Ben de konuşacağım. Annem hasta ve bakıma muhtaç" diye ağladığı vurgulandı. "Parasızım" diyen Erzan'la ilgili iki ihtimal ortaya atıldı: Ya para başka birinin üzerinde ve olayların sakinleşmesini bekliyor. Ya da gerçekten parası yok...