Sultangazi'de ilginç olay! Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü arakadaşlarıyla olay yerinden koşarak kaçtı

İstanbul Sultangazi'de ilginç bir olay yaşandı. Pazar günü saat 15.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Gaziosmanpaşa yönünde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 RD 525 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Fatih Acar idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak iki aracın ortasına düşen Acar, yaralandı.
KOŞARAK KAÇTILAR
Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı koşarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar, kaçan sürücüyü ve arkadaşlarını yakalamak peşlerine düştü. Yaşanan kovalama sırasında sürücü ve arkadaşları izini kaybettirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları devam ediyor.