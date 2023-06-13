Sultangazi'de ilginç olay! Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü arakadaşlarıyla olay yerinden koşarak kaçtı

İstanbul Sultangazi'de ilginç bir olay yaşandı. Pazar günü saat 15.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Gaziosmanpaşa yönünde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 RD 525 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Fatih Acar idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak iki aracın ortasına düşen Acar, yaralandı.