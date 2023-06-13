Son dakika: İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı! Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesindeki iki katlı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Fatih Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde bulunan öğrenci yemekhanesinin arka bölümündeki iki katlı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yemekhanedeki personel ve öğrenciler tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yemekhaneye sıçramadan söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası konteynerde maddi hasar meydana geldi.