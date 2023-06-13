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    • Yaşam
    • 13.06.2023 13:51
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    • 13.06.2023 14:47
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    Son dakika: İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı! Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı

    Son dakika haberi...İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesindeki iki katlı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yemekhanedeki personel ve öğrenciler tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken ölen yada yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangın sonrası konteynerde maddi hasar meydana geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çapa Tıp Fakültesi’nde korkutan yangın

    İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesindeki iki katlı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Fatih Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde bulunan öğrenci yemekhanesinin arka bölümündeki iki katlı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın nedeniyle yemekhanedeki personel ve öğrenciler tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yemekhaneye sıçramadan söndürüldü.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası konteynerde maddi hasar meydana geldi.

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    Akyapı Ticarethane
    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı! Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı
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