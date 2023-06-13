Son dakika: Afyonkarahisar'da heyelan araçları yuttu

Denizli-Afyonkarahisar yolunda meydana gelen heyelanda 2 araç toprak altında kaldı.

Meteoroloji'nin dün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli - Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu.