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    • 13.06.2023 19:57
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    • 13.06.2023 20:04
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    Son dakika: Afyonkarahisar'da heyelan araçları yuttu

    Son dakika haberi... Denizli - Afyonkarahisar yolunda meydana gelen heyelanda 2 araç toprak altında kaldı.

    Afyonkarahisar’da heyelan araçları yuttu

    Denizli-Afyonkarahisar yolunda meydana gelen heyelanda 2 araç toprak altında kaldı.

    Meteoroloji'nin dün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli - Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu.



    Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen trafiğe kapandı.

    Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.




    İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çamura gömülü halde bulunan araçların kurtarılması için mücadele veriliyor.
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    Akyapı Ticarethane
    Haberler Yaşam Son dakika: Afyonkarahisar'da heyelan araçları yuttu
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